法國學生示威逾7萬人參與 教育部急增3千名代課老師
撰文：李健民
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法國學生示威持續，全國各地於10月8日錄得7萬人示威。法國國民教育和青年部表示，將會急增約3,000名代課老師，優先解決師資匱乏的地區的授課問題。
法國內政部表示，全國各地約有71,000人參與抗議活動，當中有500人遭到扣留。首都巴黎約有24,500人上街遊行，當地學生於巴士底廣場（Place de la Bastille）進行集會，抗議途中有人施放多發煙花，有學生爬上廣場中間的紀念碑，亦有人揮舞法國國旗並高唱國歌。
示威學生年齡多數為介乎於15至18歲之間，他們對師資短缺、課程時間過滿、校舍老舊以及學校無法應對氣溫日益升高感到不滿。
在巴黎頂尖高中就讀的學生珍妮（Jeanne） 表示，她與首都以外欠發達地區的立場團結一致「既然我們都在公共教育體系中，就不應該有人比其他人受教育程度更高。」。一名不願透露姓氏的20歲大學學生瑪麗安（Marianne）則對近日警察使用過度武力的行為 「完全無法接受。」
國民教育和青年部部長熱弗雷（Édouard Geffray） 當日晚間宣布，未來幾天會於全國受影響最嚴重的114間高中，派出3000名代課教師，以填補缺勤教職員工留下的空缺。
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