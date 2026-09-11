多名中國人被ICE拘留時死亡　比監獄更難捱　留學生別自以為安全

一直以來，筆者都把ICE抓人當做樂子看，畢竟事不關己。直到最近刷到塞班島華人離世的新聞，看完心裏久久不能平靜。51歲的魏連勇被移交ICE拘留後，短短不到24小時就離世了。直至今日，官方依舊沒有公布確切的死亡原因。更值得警惕的是，這並非一起孤立事件。



根據美聯社統計，從2025年3月到現在，魏連勇已經是第五名在ICE、邊境巡邏隊羈押期間離世的中國公民。五起事件裏，兩起官方認定為自殺，兩起因醫療併發症死亡，最新的塞班島案件依舊疑雲重重，調查工作還在推進當中。

美國移民和海關執法局（ICE ）特工在一次有針對性的執法行動中拘留一名男子。（Reuters）

看到新聞，我當時第一反應和很多小夥伴後台留言一模一樣：這種事，怎麼看都和我們普通留學生沒關係吧？

我們認真上課、不犯法、不惹事、老老實實讀書。ICE抓捕、拘留中心、遣返……這些詞總感覺離我們特別遠，像是只出現在社會新聞裏的內容。

但看完類似案例我真的被嚇到了：很多悲劇根本不是大家想的「犯了大事才遭殃」。所有悲劇的起點，都是絕大多數留子最容易輕視、最容易擺爛忽略的問題——身份失效。

在當下的美國，傳統美國白人因為黨派之爭有時候要被打成「對立」，移民「可能會被取消身份」，非法移民更是可以直接被送到非洲大陸去......儘管我們都覺得這一切離我們很遠，但在特朗普（Donald Trump）當政的今天：Nothing is impossible。

今天不搬生硬法條，不製造焦慮，就站在我們留學生的角度，好好聊一次：

這五起悲劇到底怎麼發生的？

移民拘留到底恐怖在哪？

好好讀書的普通人會不會被ICE抓？

以及那些我們每天都在踩、卻根本沒當回事的身份紅線。



一年多五條生命 他們究竟為何死亡？

先劃一個重點：下面這五位當事人出事的時候，全部已經失去美國合法居留身份。

2025年3月亞利桑那邊境 52歲華人女性羈押自殺

這名女性持旅遊簽證入境，簽證到期後選擇逾期滯留。被邊境執法逮捕關押後，在拘留所自縊身亡。沒有重大刑事案件，大概率是：身份黑掉之後，人生徹底看不到出路，心態徹底崩了。美方也沒有公開她的完整姓名。

2025年8月賓州ICE拘留中心 32歲葛超峰刑事刑期結束被ICE接手

32的葛超峰有長期在美國生活的經歷，本來刑滿結束就該重獲自由，回歸正常生活。但現實很殘酷：刑事刑期結束，他直接被ICE接手，關進移民拘留中心等待遣返。

僅僅被關押5天，他就在浴室自殺，現場留有遺書。後續家屬起訴拘留中心，直指最現實的問題：沒有中文翻譯、沒有任何心理疏導，情緒崩潰的人，只能獨自熬到絕望。

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2025年9月加州ICE拘留設施 53歲謝華兵醫療併發症離世

謝華兵早已進入遣返流程，被ICE拘留兩周後突發急症，最終搶救無效離世。全程沒有得到及時有效的醫療救助。

2025年10月德州聖安東尼奧 63歲黃凱寅舊疾惡化離世

逾期滯留被抓捕進入拘留，羈押期間心臟舊疾加重，最終因心臟相關併發症不治。

2026年8月塞班島 51歲魏連勇 本次熱議新聞事件

他2019年入境塞班，原本只獲批兩周停留期，之後長期滯留當地。2026年美方啟動遣返程序，疊加襲擊相關刑事指控後，他被移交ICE拘留。不到24小時，人就沒了。

這件事疑點真的很多，也是大家最質疑的地方：按規定收押12小時內必須完成醫療篩查，但ICE至今無法證明他做過篩查；死亡8天後才對外通報，也直接違背了自身的公示規則。目前中國駐洛杉磯總領館已經介入，要求美方徹查真相、妥善善後。

看完以上案例，可能有小夥伴會覺得他們也許年紀太大了，身體不好，心理素質欠佳所以才會悲劇。

如果是我們這樣入境第一天就在思考「如何合法的拿到美國身份」的留學生肯定不會結局如此慘烈......但其實，很多小夥伴僅僅是進海關小黑屋待十幾個小時就已經不知所措了，被ICE帶走真的沒那麼簡單。

為何頻頻出現自殺悲劇？移民拘留和普通監獄完全是兩碼事

筆者以前也覺得，「既然被拘留，那就乖乖等遣返就好了」。但真正了解後才懂：移民拘留，是沒有盡頭的等待。

它沒有法定最長關押期限

遣返卡住、案件積壓、文書拖延，你根本不知道自己會被關幾個月、幾年，甚至更久。這種看不到任何希望的未知，真的能慢慢摧毀一個人的精神。就像葛超峰，明明已經服完刑罰，以為自己熬出頭了，結果還是被無限期關押、等待遣返。

對在海外生活打拼過的人來說，遣返從來不是簡單的「回國」。多年的生活、人脈、積累全部清零，人生直接被推倒重來，這種落差和絕望，普通人根本扛不住。

2026年8月27日，在美國康乃狄克州丹伯里，一名移民和海關執法局（ICE）特工控制著一名被拘留者。（Reuters）

還有一個無法迴避的現實：美國不少移民拘留中心由私營機構運營。為壓縮運營成本，醫療保障、心理幫扶資源經常被削減。人權組織多年來持續曝光這類亂象：入所健康檢查流於形式，心理疏導幾乎處於空白。

再加上華人普遍存在語言障礙，缺少中文翻譯，看不懂法律文書，求助渠道有限，和家人的聯繫也時常受阻。孤獨、無助層層疊加，把人推向絕望並不是一件難以想象的事。

留學生好好讀書 會被ICE帶走嗎？

只要你的I‑20正常有效、每學期修滿學分、F‑1身份合規，你絕對安全，完全不用慌。有效的學生身份，就是我們留學生最大的保護殼。

但！一旦I‑20被學校終止，一切保護瞬間清零。這是絕大多數留子的致命誤區，也是我最想提醒大家的一點：很多人以為身份失效，頂多就是不能上課、沒法讀書了。根本不是。

在美國沒身份意味著什麼？

在美國移民體系裏，身份失效還滯留境內，屬於移民違規。不需要你犯罪、不需要你涉案，ICE就有合法權限抓捕、拘留、啟動遣返流程。說白了：身份崩了，你就和新聞裏的當事人，掉進了同一套高危系統。不是立刻會被抓，但風險實打實存在，真的賭不起。尤其在當下，美國留學生一不小心就可能會失去身份。

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悄無聲息廢掉你I‑20的6個日常大坑

最近幾個月，關於HIB／F-1／CPT的消息層出不窮，咱就是說：能失去身份的方法也太多了……社交媒體上也充斥著大量小夥伴的事後後悔：我以為只是小事，沒想到直接黑身份了。

1. 擺爛躺平 掛科缺課 學分不夠

F‑1對全日制學分要求很嚴，缺課太多、GPA太低、學分不達標，學校直接發警告。很多人懶得看、不當回事，等反應過來，I‑20已經沒了。

2. 常年不看學校郵箱（最多人踩坑！）

真的求求大家，別只刷微信！學校的警告、補材料通知、身份核查，全部發在校郵。很多人幾個月不登錄，直接錯過DDL，SEVIS悄無聲息被註銷。

3. 假期逾期 轉學空檔超時 退學不及時離境

回國捨不得按時返美、轉學空檔拖太久、退學還想著多滯留一段時間。就是這種僥倖的「多待幾天」，直接造成身份真空，變成非法滯留。

4. CPT／OPT違規、私自校外打工

無許可打工、OPT失業不報備，是移民局嚴查重災區。查到就是直接終止身份，沒有商量餘地。

5. 學術不端被開除

代寫、作弊、抄襲，一旦學校下達開除處分，I‑20同步作廢，毫無挽回餘地。

6. 過期簽證／I‑20僥倖入境

總有人覺得「運氣好能混過去」，但海關一旦核查，當場撤銷簽證、直接遣返，留下入境黑記錄。

而且說實話，身份失效後的恢復成功率極低，周期巨長，絕大多數人踩坑之後，根本救不回來。

舉個例子

2026年哥大校內宿舍，ICE直接上門帶走國際學生。當事人不是中國留學生，但道理對我們所有人都通用：她人一直在校園、住在宿舍，主觀上一直以為自己是在校生。但移民系統裏，她的I‑20早就因為出勤問題被終止了。校園不自帶法律豁免權。你的SEVIS狀態，才是唯一的標準答案。

還有同學返校入境，直接在機場小黑屋被扣，當場遣返，幾年之內不能再入境美國，全程沒有涉及刑事犯罪，僅僅是身份出了問題。

我們留學，平時會焦慮選校、GPA、實習、申研。 但常常忽略一件事：所有這一切的大前提，是你的合法身份。

別讓僥倖毀掉你的留學路

我們留學，每天焦慮GPA、焦慮申請、焦慮實習、焦慮求職。但真的很少有人意識到：所有留學規劃的前提，是合法有效的居留身份。GPA低可以重修，實習少可以彌補，申請失敗可以重來。但身份一旦崩盤，你在美國所有的努力、積累、規劃，都能一夜清零。

新聞看著遙遠，但風險離我們很近。那些悲劇的導火索，就是無數人每天在忽視的小問題。最後給大家幾個最實在、最有用的小提醒：

1. 丟掉所有「應該沒事」的僥倖心理

2. 每天刷一次校郵，定期核對I‑20、SEVIS、OPT狀態

3. 絕不碰違規打工、絕不逾期滯留

4. 遇到糾紛、傳喚，第一時間找專業律師，別自己硬扛

5. 身處困境，記得聯繫中國使領館尋求領事保護



我們遠赴海外，都是為了更好的未來。而這一切的大前提，就是守住身份規則，保護好自身安全。真心希望所有在外求學的同學，永遠不必經歷新聞中描述的絕境。

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