移美30年一直持有綠卡　76歲患癌亞裔老翁突被ICE拘捕　面臨遣返

30多年前申請赴美簽證時留下的問題，會不會影響一輩子？答案是：會。一名在美國生活超過30年、持有綠卡長達31年的76歲亞裔男子，原本前往參加入籍面談，希望正式成為美國公民，沒想到卻在面談現場被移民執法人員帶走。



如今，他已經被拘留兩個多月。更令家人焦急的是，他今年剛被診斷患有第四期前列腺癌，被拘留後已錯過至少兩次腫瘤科門診。

家屬及菲律賓移民倡議團體要求當局釋放Loreto Javar。（IG@malayatacoma）

據《衛報》、Newsweek及《西雅圖時報》報道，76歲的Loreto Javar來自菲律賓，1995年來到美國，與已經成為美國公民的父親團聚，此後一直以永久居民身份生活。

Javar曾在酒店行業工作，目前已經退休，與妻子和女兒居住在華盛頓州Fife市。家人表示，他來美後沒有任何犯罪記錄，多年來一直工作、納稅，綠卡也曾多次順利更新，最近一次是在2025年12月。

2025年11月，Javar遞交入籍申請。今年6月23日，他前往位於華盛頓州Tukwila的移民辦公室參加入籍面談。然而，這場原本被家人視為入籍最後階段的面談，卻突然變成了拘捕現場。Javar當場被美國移民暨海關執法局（ICE）帶走，隨後被關押在塔科馬的西北ICE處理中心，至今已超過兩個月。

導致他被捕的，是一樁發生在半個世紀前的舊案。根據聯邦官員引用的法庭文件，Javar在1970年代於菲律賓捲入一起衝突，一人在事件中死亡。Javar今年6月被捕時告訴官員，他當年曾因此服刑約三年，之後獲得假釋。ICE認為，問題不僅在於這項海外定罪記錄，而在於Javar於1995年申請赴美簽證時，沒有披露這段經歷。

延伸閱讀：中國留學生英國坐監 偷拍獄中生活爆紅 揭如何偷藏iPhone及充電

+ 4

ICE發言人表示，如果Javar當年如實申報，他可能根本不具備進入美國的資格。因此，儘管他此後取得綠卡並在美國生活了31年，ICE仍認定他當初並非依法獲准入境，現在也沒有資格繼續留在美國。

Javar的女兒Daisy對此提出質疑。她表示，父親當年辦理赴美手續時，曾取得菲律賓國家調查局出具的警方證明。過去30多年，他的綠卡也多次成功更新，從未被告知身份存在問題。

不過，Daisy也承認，在父親這次遭到拘留之前，家人並不知道他曾在菲律賓被定罪。警方證明是否記載了這起舊案、Javar當年是否曾在簽證表格中主動披露，目前仍不清楚。

對這個家庭來說，眼下最緊迫的問題已經不只是身份，而是Javar的健康。

Javar今年1月被診斷患有第四期前列腺癌，同時還患有慢性阻塞性肺病和高血壓。他需要服用兩種口服抗癌藥物，並定期接受抽血檢查，由腫瘤科醫生根據病情調整用藥。

家屬及菲律賓移民倡議團體表示，Javar遭拘留後已經錯過兩次固定在每月4日進行的腫瘤科門診。由於移民案件的下一次審理被推遲至9月20日，他還可能繼續錯過治療。

女兒還表示，拘留中心的供餐時間很不穩定，有時午餐直到傍晚6時才送到，晚餐甚至拖至午夜。雖然藥物目前能夠按時發放，但父親部分藥物需要配合食物服用，混亂的供餐時間仍給治療帶來困難。

Loreto Javar已在美國生活超過30年，一直持有綠卡。（Loreto Javar/Facebook）

家人和支持者正要求ICE考慮Javar的年齡和嚴重病情，在移民案件繼續審理期間將他釋放，讓他恢復原來的癌症治療。

這起案件也再次提醒綠卡持有人：

綠卡能夠多次成功更新，並不代表移民局已經重新確認最初取得身份的過程沒有問題。



根據USCIS規定，申請入籍時，申請人必須證明自己當初是「依法取得永久居民身份」。入籍審查還會重新核查犯罪記錄、移民檔案及最初入境材料。如果官員發現申請人在多年以前隱瞞過定罪、逮捕或其他重要事實，不僅入籍可能被拒，現有綠卡身份也可能受到挑戰。

因此，對曾在任何國家被捕、起訴或定罪的綠卡持有人而言，即使事情已經過去幾十年、綠卡也曾多次更新，在遞交入籍申請前仍應先由專業移民律師完整審查舊檔案。

【相關閱讀】美國再有亞裔遇襲 女子在紐約街頭突遭壯男重拳朝臉狂毆當場昏迷

+ 19

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】