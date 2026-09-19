中國女子持有效美國C08工卡仍遭ICE逮捕　工作許可不等於可居留？

最近，我們已經報道了多起在美國機場遭遇移民執法的案例。如果您在美國的身份還不算「穩」，現在坐飛機，真的要多加小心了。



據加州中區聯邦地區法院文件，一名38歲的華人女子7月底帶着孩子從夏威夷返回加州，在機場領取行李時被美國移民及海關執法局（ICE）人員逮捕。

一名移民和海關執法局（ICE）特工在執行任務。（Reuters）

她的政治庇護申請仍在等待處理，手中也持有有效的C08工卡，暫無其他犯罪記錄。法院文件顯示，這名女子姓何，是中國公民。

2023年10月，她持B-2旅遊簽證合法進入美國，獲准停留至2024年4月。2024年3月，也就是身份仍然有效期間，她以信仰為由提交了I-589政治庇護申請。

這份申請至今仍在美國公民及移民服務局（USCIS）等待處理，尚未安排面談。2024年9月，她還獲得了一張C08類別的工作許可證。

何女士已經結婚，無其他犯罪記錄，7歲的兒子是美國公民。從表面上看，她的庇護申請正在正常排期，工卡也已經獲批，生活似乎沒有出現異常。

然而，今年7月28日，她帶着孩子結束夏威夷旅行，搭乘美國國內航班返回加州安大略國際機場。就在領取行李時，ICE人員突然將她逮捕。隨後，她被送往加州阿德蘭托（Adelanto）ICE處理中心拘留。

何女士被拘留後，一直沒有獲得移民法庭的保釋聽證。

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8月20日，在被拘留超過三個星期後，何女士通過律師向加州中區聯邦地區法院申請人身保護令，要求釋放或安排保釋聽證。

僅僅一天後，聯邦法官便批准申請，下令ICE立即將她釋放。不過，這項裁決只針對此次拘留，並不代表她的庇護申請已經獲批，相關案件仍將繼續審理。

何女士明明已經申請庇護，也持有C08工卡，為什麼還會被捕？

關鍵在於，庇護申請等待審理，並不會自動延長原有的B-2旅遊身份；C08工卡也只代表可以合法工作，並不等於擁有合法移民身份。

即使庇護仍在排期、工卡仍然有效，也可能成為ICE的執法對象。圖為ICE特工在執行任務。（Reuters）

何女士的B-2身份已於2024年4月到期，因此即使庇護仍在排期、工卡仍然有效，也可能成為ICE的執法對象。

近期，越來越多人在美國境內旅行時遭遇移民執法。因此我們也奉勸華人同胞，如果你的身份還不夠「穩」，儘量謹慎安排不必要的乘機旅行。出發前最好先弄清自己的身份和案件狀態，千萬別把工卡或申請回執當成「護身符」。

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