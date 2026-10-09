特朗普勒令AI改名「超級智能」　警告續用舊詞者即白宮敵人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月8日在社交媒體 Truth Social表示，希望以「超級智能」（SI）一詞取代「人工智能」（AI），並提及凡是使用舊有字詞的人，將被視為「敵人」。



特朗普在Truth Social 發文指，白宮已將任何使用「人工智慧」此術語，而非使用廣受認可、更新且更準確的術語「超級智能」的人，會被視為敵人，但未有說明可能面臨的後果。美媒《政治報》（Politico）報道指，此次的改名是特朗普重塑該技術形象努力的一部分，旨在為這項飛速發展的技術賦予更積極的色彩。

白宮現時已更新字詞，刪除所有提及「AI」的字句，並取代成「SI」。此外，白宮在上個月簽署行政命令，要求美國政府各部門統一使用「超級智能」這個詞。

AI人工智能，與人類（示意圖/unsplash@omilaev）

特朗普主張使用「超級智能」這個術語更準確地描述此技術的能力，並促使行業內的高層主管使用此說法。部分民間企業已開始採用新詞，馬斯克（Elon Musk）在X表示將於本週日（11日）把旗下公司SpaceXAI的名字，改成SpaceXSI。而Meta總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦於旗下品牌採用新詞。

特朗普曾試圖為多個地點重新命名，包括將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改稱「美國灣」（Gulf of America），將安大略湖（Lake Ontario）改稱「美國湖」（Lake America）。美聯社曾因堅持沿用舊有名稱，一度被白宮拒絕進入部分採訪區域。