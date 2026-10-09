杜拜航空劫機案｜副機師遭揭曾留新西蘭受訓　多國追查恐襲背景

新西蘭警方指，涉嫌9月30日劫持杜拜航空（flydubai）客機的阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami），於當地停留共175日。據了解，涉事副機師前往新西蘭是為了完成飛行課程。



新西蘭助理警務處長約翰遜（Michael Johnson）於周二（10月6日）確定疑犯持有學生簽證入境新西蘭，並於2018年11月30日至2019年5月23日之間停留當地，合共175日。

警方同時確定疑犯到達當地完成一間由英國公司舉辦的飛行訓練課程，但該公司已退出新西蘭業務，同時表示將會繼續調查哈馬米於新西蘭停留的足跡。

杜拜航空的客機圖片，此為示意圖（X@flydubai）

同時澳洲情報機關亦對哈馬米以學生身份停留澳洲期間的事件展開調查，據報在一個屬於哈馬米，且現已被刪除的社交媒體個人主頁上，發現哈馬米在墨爾本市中心（Melbourne ）的商場，與當地青少年進行自拍。

哈馬米曾就讀的皇家墨爾本理工大學（RMIT University） 亦確定，他於2017年放棄完成工程學位。