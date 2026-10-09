特朗普澄清「摧毀洛杉磯」論：純屬誤解　僅指油價上漲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（10月8日）於社交媒體Truth Social指，他近期講述有關伊朗可以讓整個洛杉磯（Los Angeles）及聖地牙哥（San Diego）被摧毀的言論，純屬誤解，表明當時是在描述人們需要為伊朗的行動承受更高的汽油價格。



特朗普周四於Truth Social發文，稱自己當時的意思是，為了阻止伊朗擁有核武器，汽油價格暫時上漲只是「微不足道的代價」，同時澄清他喜歡這兩個城市：「如果想知道甚麼是『巨大的代價』，不妨想像一下他們轟炸了聖地牙哥或洛杉磯，後果會是怎樣。」

圖為2026年10月2日，特朗普在阿拉巴馬州莫比爾舉行的中期選舉集會上發表講話。（Reuters）

特朗普早前於周一（5日）在內布拉斯加州（Nebraska）一個政治集會上，提及有關美國人在戰時經濟犧牲的言論，指戰爭帶來的影響雖然導致（汽油）價格相對偏高，但這不過是微小的代價：

為了維護世界與國家的安全，這只是微不足道的代價，他們可能會摧毀一座城市，那就讓他們摧毀洛杉磯或聖地牙哥吧，這代價微乎其微，而且這一切很快就會結束。 特朗普

隨後加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又稱紐森）、民主黨領袖及部分共和黨議員對此番言論表示強烈譴責。