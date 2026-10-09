法軍：德國退出MGCS未來坦克計劃　外媒早前曾看淡前景

法國武裝部隊總參謀長曼東（Fabien Mandon） 於周四（10月8日）的國會聽證會中宣布，德國已放棄與法國聯合研發新一代主戰坦克MGCS（Main Ground Combat System，主要地面戰鬥系統）的項目。



曼東在委員會聽證會中表示，該項目多年來持續面臨延誤、軍工業界利益分歧以及兩國政治緊張局勢，最終促使德國決定退出合作。曼東表示，兩國曾希望合作打造一款未來的坦克：「但不幸的是，我們必須承認德國已經退出了該項目」。

圖為2024年4月26日， 德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）與時任法國防長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）於巴黎簽署開發MGCS意向書。（Getty Images）

MGCS計劃涉及KMW+Nexter Defense Systems（下稱KNDS）法國公司、KNDS德國公司、萊茵金屬公司（Rheinmetall）和泰雷茲集團（Thales）合作，但《政治報》（Politico）網站曾於今年6月發表文章，指這項目的前景黯淡。

面對反對派國民聯盟（National Rally）議員形容MGCS計劃為「失敗」，曼東反駁該言論，並表明兩國陸軍部隊已合作多年，共同探討未來主戰坦克應具備何種形態，當中並沒有浪費時間。但他坦言從工業角度來看，這絕不是好消息。

德國方面則表示對事件不作置評。