法國示威｜喚醒法蘭西歷史夢魘　勢牽動明年總統大選？｜新聞背後

法國學生示威持續，示威者與警方衝突場面近日不時出現。這次示威浪潮始於上月中巴黎郊區一間高中的抗議活動，繼而蔓延至法國全國多地。伴隨此波示威的，還有法國公務員罷工、港口堵塞、債息飆升，全國陷入層層疊疊的危機。這場「不滿之秋」源於該國20年來無力為福利國家開支埋單，使得明年春季的總統選舉更添政治變數。



亂象從何而來？

紐約時報指出，多條線索指向同一根源——法國政府的財政危機。教師及公務員周二上街反對凍薪建議，與封鎖學校、抗議教育資源不足的學生合流；伊朗戰爭使油氣價格飆升，漁民堵塞港口及燃料終端，抗議柴油價格上漲。總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周四主持七國集團（G7）會議，同意釋放1億桶柴油及原油儲備壓價，盼油價「盡快在油站回落」。

財政有多危急？

法國公共債務約4萬億美元（約31.2萬億港元），相當於本地生產總值119%；10年期國債孳息周一高企於5厘附近，屬歐盟成員國最高之列。償債成本料於2027年增至1,000億美元（約7,800億港元），人口老化推高醫療及退休金開支，烏克蘭戰爭及美國抽身亦推高軍費。

哈佛經濟學者羅格夫（Kenneth Rogoff）形容法國是「慢動作火車脫軌」，惟法國的歐盟錨定角色意味成員國終會出手，不至於重演希臘式債務危機。總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）提出加稅及凍結房屋津貼等社福開支，分析料預算案縱使拖沓，最終仍可憑特別權力通過。

2026年10月8日，法國中學生發起的示威活動持續發酵，內政部表示，當日共有 71500人參加示威活動，其中24500人參與了以巴黎巴士底廣場（Bastille square）為中心的主要抗議活動。網上影片可見，示威者與防暴警察在巴士底廣場發生激烈衝突，有警察用警棍猛烈敲打示威者。（X@LucAuffret）

令人聯想1968年的「五月風暴」？

近日，一連串的衝突有不少學生、教職員、警員等受傷，還有數百間院校停課，甚至有傳有學校遭搶掠或縱火。全國累計數千人被拘留，8成以上是未成年人士，當中不少人面臨起訴。

示威者在表達對教育制度的各種不滿，包括教職員人手不足、校舍殘舊、課室擠迫、課程編排太滿等，他們要求當局增加資源投放到教育。

這次示威之所以備受關注，原因之一是讓人想起1968年爆發「五月風暴」，當年的學生抗議演變成衝突，不滿聲音蔓延至法國全國，農民、工人等其後陸續加入罷工示威行列，衝擊時任戴高樂（Charles de Gaulle）政府的管治。自此之後，歷屆法國政府均對憤怒的法國青年感到恐懼。

資料照片：法國極右翼政黨國民聯盟（RN）議員、2027年法國總統候選人勒龐於2026年10月6日在法國巴黎舉行新聞發布會，介紹該黨2027年的替代預算及其財政戰略。（Reuters）

大選將走向何方？

明年4月，法國將迎來總統大選。現年48歲的馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）已做了兩屆總統，根據憲法規定，不能再競逐連任。外界預期明年總統選舉，未必能夠在一輪的投票中定勝負，要在5月舉行次輪投票。

民意調查顯示，在一眾熱門當中，現年58歲的馬林勒龐（Marine Le Pen）處於明顯領先位置，首輪投票有望取得大約35%支持，以大幅領先的姿態進入次輪投票。英國廣播公司（BBC）分析，在18至24歲法國國民群組中，左翼政黨「不屈服的法國」黨領導人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的支持率高達大約40%，又認為這名現年75歲的政壇老將很可能進入次輪投票，與馬林勒龐對決。

不過，有分析指出，不論最終誰人勝出，最深層矛盾在於法國已無力維持其福利國家模式。