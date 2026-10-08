烏克蘭多地受襲25死100人傷　澤連斯基：俄軍當生日禮物送普京

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於10月7日表示，俄羅斯對烏克蘭發動了其中一次「最卑鄙的襲擊」，動用導彈和無人機猛烈攻擊多地，造成包括兒童在內至少25人死亡、100人受傷。同日為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的74歲生日，澤連斯基批評，俄軍以摧毀民宅當成普京的生日禮物。



2026年10月7日，烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）的城鎮普里盧基（Pryluky）有住宅大樓遭導彈擊中，造成多人死傷。（Reuters）

2026年10月7日，烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）的城鎮普里盧基（Pryluky）有住宅大樓遭導彈擊中，造成多人死傷。（Reuters）

2026年10月7日，烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）的城鎮普里盧基（Pryluky）有住宅大樓遭導彈擊中，造成多人死傷。（Reuters）

路透社報道，烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）的城鎮普里盧基（Pryluky）傷亡最慘重，一棟五層高居民大樓遭導彈摧毀，造成至少19人死亡，其中包括5名兒童。地方官員稱，當地至少55人受傷。

澤連斯基稱，俄羅斯自前一晚起，至少向烏克蘭發射70枚導彈，以及數十架「見證者」（Shahed，又稱沙赫德）攻擊型無人機，烏克蘭首都基輔、中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）也有平民喪生。他又稱，此輪攻擊亦造成工業設施和能源基礎設施損毀。

俄羅斯國防部表示，此輪打擊目標包括烏克蘭國防公司Fire Point的設施，重點是在基輔及其周邊地區、用於生產和儲存「火烈鳥」（Flamingo）巡航導彈及中遠程無人機的設施。