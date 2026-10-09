德國擬加入英意日下一代戰機研發計劃　貝安德：英方持積極態度

英國首相貝安德（Andy Burnham）與德國總理默茨（Friedrich Merz）會談後，於10月8日表示，英方已對德國參與由英國、意大利和日本三國聯合推動的研發下一代戰機的「全球作戰空中計劃」（GCAP）表達「積極態度」。



貝安德就德國加入GCAP表示：「考慮今後在與意大利和日本合作的同時予以推進。」英德聯合聲明顯示，雙方將加強合作，攜手應對俄羅斯等利用散佈虛假資訊、破壞活動等非軍事手段實施的「混合攻擊」。

2026年10月8日，英國首相貝安德（Andy Burnham）和德國總理默茨（Friedrich Merz）在德國柏林進行會談。（Reuters）

德新社援引德國政府知情人士消息報道稱，英德首腦已分別指示各自的國防部長，要求探討在GCAP框架下合作的可能性，又指德國處於探討下一代戰機開發選項的初期階段。

據日本共同社報道，英國現時正面臨財政困難，德國加入將能幫助緩解，但有人憂慮利益協調困難或令開發延遲。

報道又指，默茨計劃10月下旬訪問日本會晤首相高市早苗，GCAP或將成為議題。另外，加拿大將作為觀察員參與GCAP。