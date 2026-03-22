英媒：因資金延誤與戰機定位分歧所致 英意日下一代戰機研發遇阻
撰文：官祿倡
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英國、意大利、日本三國在2022年12月達成旨在開發第六代戰機的「全球作戰空中計劃（GCAP）」。英媒3月22日引述消息人士指，由於英國在研發預算上的延誤，加之英國與意大利雙方，在對戰機的作戰定位以及要求，與日本期望不同，英意日三國的下一代戰機研發計劃正遇到阻礙。
報道指，受限於英國國防投資計劃的一系列延誤，一項與Edgewing公司合作的關鍵設計研發合約至今仍無法簽署，而Edgewing則是由三國頂尖國防承包商所組成的合資企業。有參與研發計劃人士在提及整個計劃因英國而延誤時說：「坦白講，情況很糟」，另有參與人士指出，日本方面確實存在一種「與日俱增的挫敗感」。
除資金問題外，報道引述消息人士指，英國與意大利在對戰機的構想上與日本相左，日本把首要目標擺在2030年代中期造出新戰機，側重新戰機本身質素。
而英國與義大利則更偏向按照計劃打造出一種尖端的，所謂「系統中的系統」的戰機，即一種能夠與無人機群組協同作戰的新型戰機，因此對研發的時程安排較為彈性。其中一人還說，出於想打造一款未來空戰的先進綜合感知平台而非傳統意義的戰機，可能讓英國「傾向」放緩研發日程，以降低短期內的成本負擔。
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