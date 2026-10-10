特朗普宣布任命Katie Zacharia　出任白宮發言人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月9日（周五）宣布，他已任命其社交平台Truth Social的傳訊顧問扎卡里亞 （Katie Zacharia）出任白宮發言人一職，接替8月離職的萊維特（Karoline Leavitt）。



據路透社報道，特朗普在網上發文表示，扎卡里亞「擁有對他無可挑剔的支持紀錄，一直是一位忠誠而傑出的支持者」。

特朗普稱扎卡里亞是他的忠實盟友：

特朗普又指：「我相信，凱蒂（扎卡里亞的名字Katie）作為下一任白宮發言人，將為我們國家帶來卓越的成果，因為她贏得了媒體、美國民眾以及我領導政府的尊重，並將與他們出色地合作。」

這項任命將使扎卡里亞在11月3日舉行的中期選舉前的最後衝刺階段，成為白宮對外發布資訊的核心人物。

據路透社益普索最近的民調顯示，由於共和黨內部對特朗普處理生活成本和伊朗戰爭的方式感到不滿，他的支持率已跌至32%，創下其擔任總統生涯的新低。

報道指，扎卡里亞的任命突顯了特朗普政府與其更廣泛的政治和媒體運作之間的緊密聯繫。

特朗普發文宣布任命扎卡里亞：

此前，特朗普媒體公司（Trump Media）於7月宣布，將向銀行和交易公司提供付費服務，使他們能夠「最快」地獲得來自Truth Social等社交平台帳戶（例如特朗普的帳戶）的貼文，這些帳戶的貼文經常能影響全球金融市場。

根據扎卡里亞的領英帳戶顯示，自6月以來，她一直出任特朗普的社交平台Truth Social以及特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）的高級傳訊顧問。

據報道，她曾在國土安全部短暫擔任發言人，並於今年3月離職。

扎卡里亞是一名律師，經常出席保守派媒體霍士新聞和Newsmax的節目擔任評論員。

此前，她曾擔任保守派組織「Fix California」的法律顧問，該組織旨在打破其所謂的「左派對加州政治的壟斷」。該組織由格雷內爾（Richard Grenell）創立，格雷內爾曾擔任特朗普的委內瑞拉特使，以及華盛頓甘迺迪中心的暫代主席兼執行董事。

扎卡里亞曾在另一共和黨總統，小布殊（George W. Bush）執政期間在白宮實習。