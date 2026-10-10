見工帶冰咖啡是大忌？資深HR批Z世代「太隨性」引發網民爭議

面試帶冰咖啡會扣分嗎？這個問題近日在國外社群掀起熱議。美國一名資深HR凱特琳（Caitlin Wehniainen）近期在TikTok發布影片，批評年輕求職者帶著冰咖啡進入面試場合，認為這種行為顯得過於隨意，彷彿面試只是當天待辦事項之一。這則貼文引發網友正反兩極討論，有人認為帶飲料進場是大忌，也有人覺得這種批評過於小題大作。



冰咖啡面試爭議引兩派辯論

美國一名資深HR凱特琳，批評年輕求職者帶著冰咖啡進入面試場合，認為這種行為顯得過於隨意，彷彿面試只是當天待辦事項之一。（Youtube@Caitlin Wehniainen）

據英國廣播公司（BBC）報道，凱特琳在影片中分享，Z世代求職者經常帶著冰咖啡參加面試，她認為這種舉動讓人感覺對方沒有時間提前喝完飲料，顯得不夠重視這場面試。這則影片引發她所稱「2026年冰咖啡大辯論」如此熱度連她自己都嚇到；部分網友認為帶飲料赴約是不專業、過於隨便的行為，但也有人認為這種反應過度，畢竟在當前就業市場中，光是獲得面試機會就已經相當困難。

對此，倫敦能源公司一名28歲的員工哈納德（Hanad）表示，他雖然喜歡冰咖啡，但絕對不會帶去面試。他認為面試講求第一印象，任何細節都可能影響錄取機會，而冰咖啡是許多青少年愛喝的飲品，帶去面試會顯得不夠成熟。不過他的同事、24歲的茨維蒂娜（Tsvetina）則持不同看法，認為不應該用求職者帶甚麼東西或穿著來評斷對方，面試中實際溝通的內容才是重點。

凱特琳在影片中分享，求職者帶著冰咖啡參加面試，她認為這種舉動讓人感覺不夠重視這場面試。這部影片隨即引發網民熱議。（Unsplash@Olena Bohovyk）

28歲的艾莎（Aisha）則表示她會帶冰咖啡赴約，因為這代表她提早到達、有時間買飲料。她認為許多僱主喜歡看到求職者展現個人特質，這能讓自己在眾多應徵者中脫穎而出。25歲的活動業個人助理凱蒂（Katy）雖然自己不會帶冰咖啡面試，但她認為這場爭議帶有性別歧視色彩，因為喝冰咖啡的通常是女性，若換成較為陽剛形象的熱咖啡，就不會引發這麼多討論。

英國年輕人正面臨嚴峻的就業挑戰，過去一年畢業生職缺幾乎減半，僱主傾向以人工智慧取代初階職位，同時應對成本上漲壓力。16至24歲族群中約有八分之一未就學、就業或接受培訓。

HR主管：主要看經驗與技能

倫敦設計與品牌招募公司創辦人庫柏（Lucy Cooper）指出，行銷產業目前非常艱困，她不認為有任何Z世代求職者會冒險帶冰咖啡面試，因為這可能讓人顯得太過輕鬆、不夠認真。人力資源公司Hays主管克拉多克（Dan Craddock）則表示，僱主不應依賴「瞬間判斷」，無論求職者帶的是冰咖啡、水或筆記本，最終要確認一個人是否能勝任職位的仍是看技能與經驗。

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