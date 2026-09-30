見工｜寫8點上班面試卻要7:45做早操　追問遲到是否扣錢主管變臉

不少求職者在面試時，都會特別確認上下班時間、加班與薪資扣款等細節，不過一名女網友近日前往傳統產業公司面試時，卻遇到讓她相當傻眼的情況。面試官告知，雖然職缺寫著上午8點上班，但員工每天早上都要集合跳早操，因此希望她最晚7點45分就到公司。之後當她進一步詢問「如果遲到1分鐘會扣薪嗎？」面試官竟瞬間收起笑容、語氣也變得不耐煩，讓她尷尬到只想趕快離開。



事主在Dcard以「面試官說要提早到公司跳早操」為題發文表示，當天特地向原公司請了半天假，前往一家傳統產業公司面試。面試一開始，對方先介紹公司業務以及職缺工作內容，接著詢問她是否還有其他問題。

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事主首先確認上下班時間，沒想到面試官表示，公司員工每天早上都會集合跳早操，因此希望她最晚7點45分就抵達公司，8點才正式開始工作。這番話讓她當場愣住，因為職缺資訊明明標示上午8點上班，也沒有提到早操相關規定。

接著，她又詢問制服是否由公司提供。面試官表示，公司會先替員工墊付制服費用，但若任職未滿一年，離職時會再從薪資中扣回制服費。至於加班問題，對方則回應，是否需要加班要依當天工作量而定。後來事主繼續詢問出勤細節，並問了一句「如果遲到1分鐘，會扣薪嗎？」沒想到這時她明顯感受到面試官態度轉變，原本臉上的笑容消失，回話語氣也開始變得不耐煩，似乎認為她問得太細，不太願意繼續回答。

事主坦言，當下場面頓時變得相當尷尬，自己只想趕快結束面試。等到面試官再次形式上詢問「還有其他問題嗎？」，她直接回答「沒有」，隨即結束這場面試。事主感嘆，自己原本因為工作倦怠，已經打算趁年中向現職公司提離職，沒想到遇到這次面試經驗後，反而讓她開始有些退縮，直呼第一次遇到「上班前還要提早到公司跳早操」的規定，真的刷新眼界。

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貼文曝光後，有網友表示，傳產、日商或製造業確實不乏早操文化：

「很多都會喔，尤其日商」

「日商也要跳早操，9:00、15:00各一次，對我而言真的太搞笑，所以離職」

「車業很多都會，不用太驚訝」

「我之前有去過，上班要大聲喊我上班了，下班也要喊」

「跳早操真的不要去，變相服從考驗」

「應該是幫助打起精神吧，運動完會讓精神比較好」



也有人分享，部分公司甚至會要求員工提早集合，但正式打卡時間仍照原訂上班時間計算。

不過，也有網友認為，除了公司規定值得注意，事主面試時直接詢問「遲到1分鐘是否扣薪」也可能讓主管產生不同觀感，認為雙方其實都在面試過程中互相評估彼此是否適合，「前公司遲到1分鐘請1小時特休，所以我只要遲到就是外面晃到時間差不多再進去」、「如果面試者問遲到1分鐘會不會扣薪，沒什麼好生氣的，會藏藏匿匿的不願意講就是有問題」。

一名男網友分享，自己偶爾會協助主管進行新人面試，過程中發現不少求職者履歷條件亮眼，卻在短短幾分鐘內被淘汰，原因並非能力不足，而是面談時使用了一些容易降低自信感的說法。他舉例，面試時若回答「我會盡力」，雖然看似謙虛，卻可能讓面試官感受到求職者缺乏信心，建議改成說明自己會如何運用過去經驗完成工作。

另外，面試最後若被問「有沒有問題想了解」，不要直接回答「沒有」，因為這也是求職者了解公司與職務內容的重要機會，可以詢問新人前三個月的工作重點、團隊合作方式等，展現對職務的投入程度。

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