搵工｜大公司哪裏好？網民細數優缺點　「最大好處」轉工時就知道

知名公司是不少人嚮往的工作去處，不過真的這麼好嗎？一名網友在Dcard發文分享，自己是社會新鮮人，對職場文化與發展都還不熟悉，因此想先向前輩們諮詢「大公司真的好嗎」，見網絡上評價兩極，想問大家值不值得去。



這問題一直令不少打工仔苦惱：（按圖了解）



+ 7

事主表示看到很多人都想去大公司任職，因為制度好、福利佳或是有發展空間，但是又懷疑以上是不是事實，因為看到很多大公司薪資給很低。他透露，自己今年剛出社會，對於業界很多事情都不了解，常常看到有人說好也有人說不好，因此想問問大家大公司真的很值得去嗎？還有會遇到怎麼樣的缺點？

就有過來人吐槽：

．「我覺得看錢就好，大小公司沒甚麼差別」

．「錢多、安穩，但會無視掉你的專業能力，做事及格就好，很會做人比較重要」

．「不是每間大公司都是你所想像的那樣美好，有的時候小公司穩定才會是你的合適所在」



相關文章：轉工｜小公司氛圍較溫馨 比去大公司易適應？網民一致潑事主冷水

+ 4

也有人補充：

．「大公司不會輕易倒閉破產及遷廠」

．「年終不會看老闆心情，至少有個範圍」

．「違法的事情比較不敢做」

．「有制度、獎金說會給就會給」

．「大公司待過比小公司資歷有用，而且大公司願意花錢栽培員工，福利薪資也好很多」



還有網友提醒：

．「大公司主要是去洗經歷的」

．「公司大小沒差，你只要能力有提升，你就有選擇權」

．「個人滿推去小公司練非技術的能力的」

．「大公司換工作時，工作會比較好找，反之，小公司要換工作時，就相對難找」

．「現在在小公司但準備要投大公司了，履歷好看真的滿重要，尤其是想進科技業的話」



【延伸閱讀，更多打工仔求職建議】



搵工｜初創公司彈性大、氣氛積極？過來人嘆現實「沒想像中的好」

+ 12

搵工｜好老細、好崗位怎揀好？網民各有意見 專家建議看這點決定

+ 11

延伸閱讀：

工作7年月薪僅2.8K！他曝每天花2小時通勤：想離職又不敢

AI 產業鏈帶動科技人才熱 科技大廠面試問題大公開

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】