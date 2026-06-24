女大生面試到一半「媽媽闖公司大鬧」淚訴工作毀了　網民：快搬家

有一名女網友近日在論壇Dcard上發表一篇名為「我媽毀了我的工作」的貼文，引發廣大網友討論。



該名女網友表示，自己是今年的應屆畢業生，在面試一間心儀公司時原本一切順利，卻因母親突然闖入公司鬧場，導致整個面試過程徒增許多變數，甚至可能因此失去這份工作機會。

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根據該名女網友的描述，她的母親長期以來對她的生活干涉過多，不僅不讓她騎車或學開車，甚至曾因擔心她延畢而阻止她前往日本留學深造。這次面試當天，母親堅持要載她前往公司，並在她面試期間因無法聯繫上她而直接闖入公司尋人，甚至當場在公司大廳與她爭吵。女網友坦言，這樣的情況讓她備感羞辱且無地自容。

事件曝光後，在網路上掀起熱烈討論，不少網友對於這位母親的行為感到震驚和不解。有網友留言表示：「這根本是現實版的鬼故事，原本有大好前途卻被母親毀掉。」也有網友建議原PO應該果斷搬離家裡，減少與母親的聯繫，避免未來再度發生類似事件。

也有網友分享自身經歷，表示對於這類過度干涉子女生活的父母深有同感，有人直言：「我媽也是這種類型，沒有公主命，卻有公主病！」更有網友奉勸：「不要讓任何人毀了你的人生！」

德國心理治療師克勞蒂亞．哈爾曼（Claudia Haarmann）在其著作《媽媽與女兒的心理學》中，深入探討母女間的情感隔閡，揭示母親無法完全愛女兒的心理原因。

她指出，許多母親的內心深處被「硬殼」所束縛，這層厚重的屏障使她們無法感知自身過去的創傷，也難以同理女兒的痛苦。書中提到，「為什麼媽媽只能愛我這麼多？」這樣的疑問反映了母女間愛的認知落差。

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