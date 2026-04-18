微信餘額沒300不予面試　深圳公司騎呢要求惹議：怕沒錢員工鬧事

面試找工作，竟然要先看微信錢包裏有沒有錢？近日，深圳一家科技公司被曝出「奇葩」招聘要求：面試者微信餘額若不足300至500元（人民幣，下同），將不予面試。其理由竟是「防止沒錢員工鬧事」。這一將個人財產狀況設為應聘門檻的做法，被指涉嫌侵犯私隱與就業歧視，引發廣泛爭議。



近日，一張聊天截圖在社交網絡流傳引發關注，截圖內容顯示：「注：員工面試的時候，需要檢查微信餘額，餘額沒有三百至五百元的，不給面試，因為最近沒有錢的員工鬧事比較多。」

網傳的聊天截圖引發關注（羊城晚報提供）

公司稱怕「沒錢員工」會跑路：

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據媒體報道，涉事公司為深圳市雙翼科技股份有限公司，而負責發布招聘訊息的則為「貴巨人力聚藍領工作網」的工作人員。相關工作人員對媒體表示，此舉為用工方為防止員工入職不久便離職、索要工資時引發糾紛而設。

企查查訊息顯示，深圳市雙翼科技股份有限公司成立於2006年10月，法定代表人為龐某某，從事的相關行業為通信接入設備製造等。記者多次嘗試致電該公司，電話未能接通。

羊城晚報記者在社交平台檢索發現，有不少中介發布深圳市雙翼科技股份有限公司的招工帖，工作職位包括組裝、包裝、檢測等，工資為18元一小時左右，有招工帖特別提到：

辭工需提前2周，急辭工扣24小時（工資）。

4月14日，記者就此事致電寶安區石岩街道辦黨建辦，相關工作人員稱不了解此事，建議致電應急辦諮詢，記者多次致電應急辦，電話始終無法接通。隨後，記者以求職者身份致電寶安區人力資源局勞務工服務熱線，工作人員回應稱，如覺得公司規定不合理，可通過線上或線下渠道投訴，會有工作人員去調查了解具體情況。

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知名律師、河南澤槿律師事務所主任付建認為，微信零錢餘額屬於個人私隱訊息，《中華人民共和國民法典》規定自然人享有私隱權，私密訊息受法律保護，任何組織或個人不得以刺探、侵擾、泄露等方式侵害私隱權。用人單位沒有合理理由，無權強制查看面試者的微信端儲蓄狀態。

付建表示，勞動者依法享有平等就業和自主擇業的權利，用人單位以微信餘額作為篩選條件之一不符合法律規定。面試者可以向勞動監察部門舉報，要求進行整改。