杜拜航空案｜阿聯酋：副機師謀自殺式恐襲　擬撞特拉維夫機場大樓

阿聯酋檢察機關10月9日表示，杜拜航空（flydubai）副機師哈馬米（Hamam al-Hammami）謀劃自殺式恐襲，目標是特拉維夫附近本古里安機場的客運大樓，企圖造成最大傷亡，並已招認獨自犯案。



據《衛報》（The Guardian）周五（9日）報道，阿聯酋檢察總長沙姆西（Hamad Saif al-Shamsi）表示，29歲的哈馬米在律師在場及法定保障下詳細招認，供稱受2001年911襲擊啟發，決意以飛機發動同類襲擊，甚至因此選擇投身航空業；他此前曾兩度利用飛往特拉維夫的航班，熟習航線及機場。

杜拜航空（FlyDubai）的阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami），被指企圖於航班上發動恐襲。圖為他在LINKEDIN發布的照片。（X圖片）

調查指他赴澳洲留學約兩年、至2017年未完成工程學位，期間受激進主義思想影響，閱讀極端書刊及美化恐怖組織與自殺襲擊的網上內容；離澳約一年後赴新西蘭接受飛行訓練，兩國已先後展開調查。他其後任職阿曼航空及摩洛哥皇家航空，今年1月加入杜拜航空，外界質疑他如何通過審查、獲派飛往以色列的航班。

案發時哈馬米持應急斧襲擊印度籍機長，惟未能阻止重傷的機長打開駕駛艙門，讓乘客得以制服他；機上約180名乘客以以色列人為主，客機最終由一名休班機師安全降落沙特阿拉伯。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）讚揚乘客及機長勇敢。