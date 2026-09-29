美國北卡大學槍擊案　射殺華裔教授疑犯齊太磊因精神錯亂被判無罪

很多老讀者應該還記得，三年前，北卡羅來納大學教堂山分校剛開學，就發生了一起震驚華人圈的慘案。華人教授嚴資傑在校內實驗樓被自己指導的中國博士生齊太磊開槍殺害，身後留下兩個年幼的女兒。三年過去，這起案件近日等來了一個令人錯愕的結果：齊太磊被判「因精神錯亂而無罪」。



此次出庭畫面中，齊太磊的頭髮已經長到肩膀以下，與三年前被捕時的短髮模樣相比，變化明顯。

當地時間9月18日齊太磊出席庭審現場。（YouTube@ABC11影片截圖）

齊太磊受審現場及過去的照片▼▼▼

9月18日，法官認定，齊太磊案發時受到嚴重精神疾病影響，無法認識到自己行為的錯誤性。他沒有獲釋，將繼續被收治在州立精神病院，接受無限期強制治療。

9月18日庭審披露的細節，也讓人們重新認識了這起案件。據當地《新聞與觀察家報》報道，聽證會當天，37歲的齊太磊在普通話翻譯協助下，安靜地聽着，沒有為自己發言。嚴資傑的家屬沒有出席。精神科醫生作證說，齊太磊長期相信自己有一名「女友」，認為她被人控制、虐待，需要自己營救。後來，他把嚴資傑也納入了這套妄想，認定導師與殺手合謀，準備殺死自己。甚至在槍殺導師、被警方逮捕之後，面對FBI調查人員，他仍要求對方幫忙營救這名「女友」。

據ABC11報道，齊太磊的精神症狀在案發前幾個月明顯加重。他失眠、難以集中注意力，聽見多個聲音對自己說話，相信有人監視自己、報告自己的行蹤。這些並非案發後才突然出現的症狀。醫生審閲病史後認為，他的精神疾病已經持續多年，症狀可能早在高中時期就已出現。

三年前，警方曾披露齊太磊侵入一名女同學學生帳戶的細節。對方從中國返回美國後發現無法登入，聯繫IT部門，才發現有人誘導學校服務台更改了帳戶驗證設置，並下載了郵箱裏的郵件。

今年的庭審中，醫生給出了一個解釋：

他是在尋找有關那名想像中的「女友」的訊息。

而在槍擊發生前數周，齊太磊曾到導師嚴資傑辦公室，稱這是解決問題的最後機會，否則兩人都會後悔。醫生作證說，嚴資傑曾向校方表達自己感到不安全，相關人員討論過報警，以及讓齊太磊退出項目。

被捕後，齊太磊在羈押期間出現幻聽、妄想、思維混亂，並曾自殘。2023年11月，法院認定他無法受審，將其送醫治療。直到今年3月，他才被認定恢復了參與庭審和辯護的能力。

但此次控辯雙方專家一致認為，他在三年前開槍時，因嚴重精神疾病無法認識到行為的錯誤性。法官據此作出無罪裁決。

被齊太磊槍殺的華人教授嚴資傑。（YouTube@ABC11影片截圖）

回頭看齊太磊的過往，很難把這個人，與當年新聞裏那個爭氣的孩子聯繫起來。2010年8月，齊太磊與弟弟的高考故事曾受到媒體關注。復讀兩年後，他與弟弟考出了同樣的分數：624分，成為河南封丘一中的一段佳話。

兄弟倆來自務農家庭，母親腿腳不好，兩人經常下田幫忙。父親接受採訪時說，每個月分別給他們200元生活費，他們都捨不得花，最大的愛好就是逛書店。那時的報道裡，他們是家庭貧困、靠讀書爭取出路的兄弟。齊太磊後來進入武漢大學，赴美留學，輾轉來到北卡羅來納大學教堂山分校，加入嚴資傑的研究團隊。

13年後，同樣是在8月，他再次成為新聞人物，卻是因為槍殺了自己的導師。

嚴資傑也曾從中國一路求學來到美國。他畢業於華中科技大學，在倫斯勒理工學院獲得博士學位，之後到芝加哥大學從事博士後研究，2019年加入北卡教堂山分校。在同事和學生的回憶裏，他性格溫和，喜歡做飯、釣魚，也喜歡和女兒們待在一起。他的博士導師Doug Chrisey曾形容他話不多，總是面帶微笑。

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嚴資傑生前已經對學生的精神狀況表達過擔憂。Doug Chrisey在案發後透露，嚴資傑不久前曾與他通信，談及自己某位學生的精神健康問題和妄想，但依舊希望學生能夠保持穩定、完成學業，也曾將情況報告給系裏。

案發後，我們後台還收到過學生的私信，形容嚴教授學術出色、性格溫和，生活簡單，不是在實驗室工作，就是回家做飯。與此同時，網上也有另一種聲音。有人翻出齊太磊的社交媒體，猜測他遭遇了霸凌，甚至懷疑導師是否在壓榨學生。他的帖子裏，反覆出現隱私、流言、女孩、同事和研究壓力。他曾寫道，自己已經找課題組負責人談過，希望對方處理「這些女孩和流言蜚語」，讓大家重新專注研究。他還說，過去每周工作80多個小時，仍覺得輕鬆、有活力；後來每周只工作60多個小時，卻感到疲憊，因為花了太多時間說服自己，工作是出於興趣，而不是向別人證明自己在工作。

當時，人們試圖從這些文字裏找到他開槍的原因。如今，結合庭審披露的長期幻聽和妄想，再看這些帖子，已經無法簡單地將它們當作真實師生關係的記錄。

還有一個當年曝光的細節，至今令人難忘。案發前，齊太磊曾去槍械靶場練習射擊。填寫表格時，他在「緊急聯繫人」一欄留下的名字，正是導師嚴資傑。他在表格上留下了導師的名字，後來又向導師開了槍。

警方搜查齊太磊的公寓，發現了槍支交易網站的訊息。調查人員隨後找到一名賣家，對方確認，曾在案發前幾天向一名亞裔男子出售一把格洛克43X手槍，並通過照片認出買家就是齊太磊。

到了2023年8月28日，一切走到了無法挽回的一步。

案發辦公室窗戶玻璃上留下清晰的彈痕。（YouTube@ABC11影片截圖）

根據ABC11對解封法庭文件的報道，一名在相鄰辦公室的目擊者先聽見齊太磊與嚴資傑爭執，隨後聽到五聲槍響，接着看到齊太磊手裏拿着槍走過。

槍擊發生後，一名女子撥通911：

你們需要封鎖校園。

她告訴接線員，她認識齊太磊，當即報出他的名字，逐個拼出英文，描述他的灰色T恤，還提醒接線員去學校網站查看他的照片。

警方隨後在距離實驗樓約兩英里的校外地點將齊太磊逮捕。校園封鎖了約三個小時，但年輕的教授嚴資傑卻在這場災難中去世。

嚴資傑遇害兩周年時，學校在他原來辦公室的窗外附近，設置了一張紀念長椅。（YouTube@ABC11影片截圖）

2025年8月，嚴資傑遇害兩周年時，學校在他原來辦公室的窗外附近，設置了一張紀念長椅。參與製作的同事選用了校園裏一棵老橡樹留下的木材，計劃做三張長椅：

一張留在學校；

一張送給他在北卡的家人；

一張送給他在湖北的父母。



紀念儀式上，人們排隊走到長椅前，放下白色鮮花。

三年了，卻等到了這樣的裁決，實在令人意難平。

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