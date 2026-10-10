特朗普宣布美俄柴油協議　澤連斯基斥軟弱：送禮予普京無助和平

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月9日宣布與俄羅斯達成共識，後者同意立即向美國和全球市場供應超過30萬噸柴油。對此，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）猛烈抨擊協議，形容這是「烏克蘭強大夥伴」作出的軟弱決定，強調「送禮」予俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不會為文明世界帶來和平或任何好處。



路透社及美媒《國會山報》（The Hill）報道，澤連斯基9日在社交媒體X及向記者講話時分別發表上述類似言論，稱協議將使俄方獲得更多資金來資助俄烏戰爭，因此美方允許俄出售石油產品實際上就是在投資戰爭。

右圖：2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表演說。（Reuters）左圖：2026年1月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮透過視訊主持政府會議。（Reuters）

澤連斯基強調，在任何沒有與俄羅斯達成明確且持久協議的情況下放鬆對俄制裁，都是一種軟弱的表現。他表示：「這正中俄羅斯的下懷，使其能夠殺戮更多，戰爭持續更長時間，更加蔑視美國，給世界造成更大的損失和破壞。」

針對俄烏雙方互襲能源基礎設施的戰況，澤連斯基稱，如果俄方不摧毀烏克蘭的能源基礎設施，烏方就不會攻擊俄羅斯的煉油廠，並指烏方相信美國有足夠的實力促成這樣的妥協。

2026年9月23日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於聯合國大會發表演說。（Reuters）

特朗普同日稍早表示，他在與普京進行了「非常成功」的通話後，俄羅斯已同意立即向美國和全球市場供應超過30萬噸柴油；美國財政部其後在社交平台X上發文稱，將立即頒發臨時通用許可證，允許向全球市場供應俄羅斯柴油。