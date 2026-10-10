美烏歐邁阿密會談提前結束　原定周六續會告吹

美國、烏克蘭及歐洲官員10月9日在邁阿密舉行會談，尋求結束俄烏戰爭的共同方案，惟會談提前結束，原定周六的第二天會議未有舉行。



據法國24新聞頻道（France 24）及自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）周六報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）會後在社交平台X表示，會談具建設性，討論烏克蘭能源抗禦力、穀物出口、安全保障，以及烏克蘭與歐洲的長期安全安排，亦觸及戰後重建及加入歐盟；與會方包括英法德、歐盟委員會、烏克蘭及北約。該電台一名記者引消息人士稱，會談早於預期結束，原因未明。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2026年9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談。（Reuters）

美方稱俄羅斯將即時向美國及全球市場供應逾30萬噸柴油，11月再供應50萬噸，財政部其後發出臨時許可放行。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評此舉，指容許俄羅斯出口柴油意味為戰爭注入額外資金。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周四警告，僵局可能以升級告終，不認為衝突有軍事解決辦法；領土問題仍是死結，莫斯科堅持控制頓巴斯全境，澤連斯基拒絕放棄烏方控制土地。美國政府希望在11月中期選舉前取得外交進展，並爭取本月舉行俄羅斯及烏克蘭參與的更廣泛會談。