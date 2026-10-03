美國少年欲跳橋輕生　5警員勸說50分鐘　人下來後卻被開10槍擊斃

美國紐約州先前爆發一宗震驚當地的悲劇，一名17歲少年被目擊站在高架橋旁，揚言要輕生。警方密錄器顯示，5名警員到場後耐心勸說50分鐘，還有幾名警員部署在馬路更遠處。最終少年決定下橋，並朝其中一名警員跑去，沒想到卻遭至少10槍擊斃。



少年與警方對峙 輕生不成反遭擊斃

《每日郵報》（Daily Mail）報道，紐約州總檢察長辦公室表示，事件起因是警方接到報警，稱有人在一座橋上揚言要輕生。當警員趕到時，17歲少年科林德雷斯（Oscar Granados Colindres）正站在高架橋的邊緣，手裏拿著一把刀，其中一名警員緩緩靠近科林德雷斯，勸說對方離開橋邊並放下刀具。

美國紐約州一名17歲少年欲跳橋輕生，多名警員耐心勸說50分鐘，最終少年決定下橋，沒想到卻遭至少10槍擊斃。（X@PoliceIncident影片截圖）

報道指出，在長達50分鐘的對峙中，科林德雷斯從站着變坐着，警員詢問他的家人、兄弟姊妹，並勸少年重新考慮自己的選擇。

最終科林德雷斯聽勸，下橋並朝警員跑去。此時情況急轉直下，科林德雷斯中彈倒下，密錄器顯示是距離較遠的警方開槍，可以聽見至少10聲槍響▼▼▼

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科林德雷斯的家屬聘請律師，並於10月1日發表聲明，指控事發當天警方的行動。聲明表示：

公布影片是透明化的重要一步，但這不能提供完整的事件經過，也無法回答家屬的核心問題：為什麼一次旨在拯救科林德雷斯生命的行動，最終卻以警察開槍將其擊斃收場？

科林德雷斯的母親則悲痛表示：「如果當時是受過訓練的危機干預專業人員，而非警察來處理此事，或許我兒子就不會死了。」

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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