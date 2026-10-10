俄總統助理：普京特朗普通話氣氛友好　 誰也不想先掛線

據俄羅斯國際文傳電訊社10月10日報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）當天表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9日的通話氣氛友好，「誰都不想先掛斷電話」。



「兩位總統的通話持續了一個半小時，內容十分充實，我甚至可以說，氣氛非常友好。誰都不想先掛斷電話。」烏沙科夫說。

他還引述特朗普的話稱，特朗普願意繼續與普京交流，「無論是今天、今晚、夜裏，還是第二天，都可以」。

右圖：2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表演說。（Reuters）左圖：2026年1月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮透過視訊主持政府會議。（Reuters）

有記者追問，究竟是誰先掛斷了電話。

烏沙科夫回答說：「他們是同時掛斷的，確實是同時掛斷的……我剛才引用的特朗普那番話，我認為很有分量，也反映出兩位總統此次交流的氣氛。」

特朗普9日在Truth Social發文稱，他與俄羅斯總統普京進行了一次「非常成功」的討論，「雙方同意，俄羅斯將立即向美國及全球市場供應超過30萬噸柴油，並在11月再供應50萬噸，隨後立即再供應100萬噸。此外，根據俄羅斯煉油廠的狀況，俄方還將在短時間內供應300萬噸柴油。」

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行通話後，俄羅斯已同意立即向美國和全球市場供應超過30萬噸柴油。（Truthsocial@realDonaldTrump）

俄羅斯總統府10月9日發布聲明，稱普京當天在同特朗普的通話中，重申願意向美國及全球市場供應石油和石油產品。普京表示，此舉將對全球經濟產生積極影響。

聲明稱，雙方確認，俄美兩國元首將繼續保持聯繫，並通過總統辦公機構、情報部門及其他部門繼續開展合作。

國際文傳電訊社稱，在談及特朗普和普京的通話內容時，烏沙科夫還特別提及一個細節：「當美國總統聊到體育話題時，他高度認可了奧韋奇金（Alexander Ovechkin）對世界冰球運動所作出的貢獻。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

