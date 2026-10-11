美媒：特朗普政府自6月以來　於機場拘留至少12名合法留美港人

美國政治新聞網站《政治報》（POLITICO）報道，儘管拜登（Joe Biden）政府時期指令允許香港人在美國合法居住和工作至2027年2月，但特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府下的美國移民及海關執法局（ICE）官員自6月以來，已在機場拘留至少12名香港人。



報道指，ICE官員威脅被拘留者，若不簽署自願離境文件將面臨數個月的監禁。國土安全部一份聲明中表示，授予香港人的工作許可「並不賦予其在美國的合法身份」。

2026年10月8日，美國紐約市布朗克斯區，聯邦探員在據稱涉及美國移民和海關執法局（ ICE）官員的槍擊案現場調查一輛汽車。（Reuters）

據悉，12名香港人的案件都已獲移民法庭裁決，從ICE的拘留中釋放。但他們仍需配戴電子腳鐐，且出行範圍受限。 ICE對他們的拘留時間從10天到兩個月不等。

三藩市非營利組織亞裔法律聯盟的移民正義項目主任維斯（Evelyn Wiese）表示，「ICE正在擴大對哪些人可以，以及應該被拘留的界定。這是更廣泛的趨勢的一部分，即ICE故意拘留那些在法律上站不住腳的人，但由於許多人受到恐嚇，無法及時聘請律師，ICE得以遣返更多的人，」