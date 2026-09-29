Twice周子瑜化身賽車手　攜手F1、人氣動漫《膽大黨》獻唱主題曲

TWICE成員周子瑜演藝事業再創里程碑，繼接下12月韓流盛典AAA主持後，又和F1威廉斯車隊（Atlassian Williams F1 Team）合作，要為F1車隊與人氣動漫「膽大黨」（DAN DA DAN）主題曲獻唱，國際級的跨界合作讓粉絲們欣喜若狂。



周子瑜化身賽車手，親自透過影片宣布合作消息，對於這次跨界合作，她開心直呼：「非常榮幸也非常興奮能參與F1威廉斯車隊與膽大黨的這次合作，我已經迫不及待要跟你們分享了，敬請期待。」子瑜媽黃燕玲的官方IG也同步轉發。

子瑜化身賽車手帥氣亮相。（IG@thinkaboutzu）

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F1官方發文寫下：「速度與超自然力量相遇…現在，更有了專屬歌聲。K-Pop超級巨星子瑜（TZUYU）驚喜加入，將為Atlassian Williams F1車隊X『膽大黨』特別聯名合作獻唱主題曲。」官方社群更同步預告：「請一起期待我們首度在新加坡攜手亮相。」

代表之後子瑜將預計參與10月新加坡大獎賽期間的合作活動。

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