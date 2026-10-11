巴西總統盧拉競選團隊指控IG帖文遭封鎖　Meta否認干預選舉

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的競選團隊指責科技巨頭Meta干預選舉，稱對方疑似封鎖盧拉發布的內容。



法媒報道，盧拉的競選團隊周六（10月10日）發聲明指出，Meta旗下的社媒平台涉嫌限制盧拉相關內容的傳播。

競選團隊聲稱，近日Meta「阻止盧拉總統的Instagram賬號推廣動態」，而他官方賬號發布的一條帖文「瀏覽量受到干擾，影響傳播範圍」。

聲明也指出，在上周日（4日）的第一輪投票之前，盧拉和其他左翼領導人的個人資料「突然從Instagram的搜索結果中消失」。

聲明說：「一系列技術問題……令人強烈懷疑Meta的行為意在干預巴西選舉進程，以利於弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）的競選。」

2026年10月10日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）代表勞工黨（PT）競逐連任，在納塔爾（Natal）出席為大選次輪投票造勢的競選集會。（Reuters）

不過，Meta的巴西辦事處否認這些指控，稱這是「純屬捏造」且「毫無事實依據」。

Meta發給法媒的電子郵件中說：「許多提到的技術問題並非只影響巴西或特定賬戶。」

Meta強調，遵守選舉法規，並致力於確保平台使用的公平性。

盧拉的競選團隊已就所謂的社交媒體封鎖一事，向選舉法院提起申訴。

2026年10月4日，巴西總統候選人、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）於投票後返抵首都巴西利亞（Brasilia）。（Reuters）

盧拉正在尋求第四個非連續任期，並將於10月25日舉行的第二輪投票中對陣參議員弗拉維奧，後者是極右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子，他在第一輪投票中領先。

首輪投票結束後，從來不使用手機的盧拉加強了社交媒體宣傳，包括發布自己向線上支持者發表講話的片段。

本文獲《聯合早報》授權轉載

