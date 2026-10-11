馬克龍最新支持率跌至15%　2017年上任以來最低

最新民調顯示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的支持率跌至2017年上任以來的最低點。



法媒報道，益普索（Ipsos）與BVA-Cesi周六（10月10日）發布的聯合調查顯示，僅15%的受訪者對馬克龍持正面看法，較一個月前下跌一個百分點，也是他擔任總統以來的最低支持率。

受訪者指出，購買力是他們最關注的議題，而法國福利制度的未來，以及國家債務水平也備受關注。

2026年9月18日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎愛麗舍宮（Elysée Palace）與2027年總統選舉候選人和各政黨領導人舉行會晤。（Reuters）

在被視為馬克龍潛在接班人的政界人士中，極右翼領袖巴爾代拉（Jordan Bardella）和馬林勒龐（Marine Le Pen）仍最受歡迎，支持率分別為33%和32%。

不過，兩人的支持率都較一個月前下滑。巴爾代拉下跌三個百分點，馬林勒龐則下跌四個百分點。此前，一份報告指，巴爾代拉年輕時曾通過一個舊臉書賬號發布反猶太訊息。

這項民調由《論壇報周日報》委託進行，於9月7日至8日通過線上方式訪問1000名成年人。

這項民調公布之際，法國正面臨燃油價格創歷史新高，以及高中生發起示威等問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

