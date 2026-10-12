沙特利雅得機場11日再受襲有人傷　胡塞武裝促客機遠離沙特空域

沙特主導的多國聯軍於10月11日表示，沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）繼10日遇襲，造成至少13死、逾300人受傷後，該機場於11日再遭一枚「不明飛行物」襲擊，引起火警。沙特民航局（GACA）稱，事件中有人受傷。



在此前數小時，獲伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）警告航空公司和旅客遠離沙特所有機場，揚言「更壞情況還在後頭」。也門胡塞武裝發言人表示，於此前24小時內，該組織使用多種彈道導彈、巡航導彈和無人機，對沙特實施了4次具有針對性的行動。該組織也稱，沙特在過去24小時內對也門發動了124次空襲，目標包括首都薩那（Sanaa）和胡塞武裝的據點薩達（Saada）。



斯里蘭卡航空宣布暫時停飛利雅得

沙特領導的多國聯軍表示，11日受襲的是機場4號客運大樓，但未提供更多細節。而鑑於利雅得機場近期多次受襲，斯里蘭卡航空（SriLankan Airlines）宣布，該公司已暫停所有飛往沙特阿拉伯利雅得的航班，直至10月18日。

於11日稍早時間，胡塞武裝在社交平台發聲明稱：「我們再次警告所有航空公司、專家、員工、工人及旅客，切勿使用沙特阿拉伯的機場和領空，因為這些機場和領空極易遭受攻擊，並已成為我方部隊的作戰區域，麥加和聖城麥地那的機場除外。」該組織強調，「我們敦促所有人認真對待我們的警告，沙特阿拉伯應對任何攔截失敗承擔責任。」

胡塞武裝也警告，沙特若在也門採取進一步的軍事行動，將引發更強烈的回應，「除非沙特停止在也門的侵略和干涉，否則更壞的情況還在後頭。」

2026年10月10日，沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）受襲時畫面。（Social Media/via REUTERS）

2026年10月10日，沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）受襲後，救護車抵達機場外。（Social Media/via REUTERS）

胡塞武裝：24小時內對沙特發動了4次攻擊

胡塞武裝發言人同日稱，24小時內對沙特發動了4次攻擊。包括10日晚上打擊利雅得哈立德國王國際機場，該行動導致機場航空運輸活動中斷，並完全關閉。

第二次針對位於沙特東部Shedgum、隸屬沙特阿美（Saudi Aramco）的天然氣設施，打擊精準命中目標，並導致目標大規模起火。第三次行動針對沙特東部坦納吉布（Tanajib）、阿美公司的石油設施。

第四次行動針對沙特達曼法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport，DMM），打擊直接命中目標，並導致機場航空活動中斷。不過，沙特官方與多國防務消息稱，飛行物落於周邊未造成主要航廈中斷。

2026年10月8日，沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）遇襲後起火，現場濃煙滾滾。（Social Media/via REUTERS）

前一天襲擊增至13死

儘管利雅得機場受襲，但為期5天的世界能源大會（WPC Energy Congress）將如期舉行。沙特國家電視台報道，超過70位部長、300位公司高層以及25個以上國際能源組織代表已確認參與。但路透社稱，目前尚不清楚與會者是否親身出席，抑或網上參加。

另據報道，沙特當局已通知家長，從即日至15日為止，改為網上授課。

沙特當局稱，10日發生的襲擊事件，是利雅得機場一周內第3次遇襲。印度駐利雅得大使館11日表示，一名在襲擊中受傷的印度公民不幸去世，使死亡人數從最初的12人上升至13人。