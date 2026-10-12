馬斯克斥烏總統「做得太過分」　澤連斯基：指責普京比施壓烏困難

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月11日（周日）回應全球首富馬斯克（Elon Musk）的言論。馬斯克此前稱澤連斯基「做得太過分」，應該下台，烏克蘭人應該選出一位能夠進行談判的新總統。澤連斯基則強調，阻止俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）遠比向烏克蘭施壓困難得多，並指俄烏戰爭的責任完全在於俄羅斯。



綜合外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前亦指責澤連斯基導致柴油價格高企，並要求他下台。

澤連斯基則回應稱，「談論物價並將其與烏克蘭聯繫起來更容易。全世界都明白，中東戰爭導致物價上漲。物價上漲是因為中東戰爭，是因為霍爾木茲海峽的封鎖——都是這些原因造成的。每個人都明白這一點。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2026年9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談40分鐘。（Reuters）

澤連斯基亦駁斥特朗普要求烏克蘭選出新領導人的呼籲，稱最終決定權在烏克蘭的社會和人民。

他稱如果特朗普政府真的希望烏克蘭舉行選舉，就「請告訴普京，給我們兩個月的時間，也就是60天的全面停火，60天，我們就會組織選舉。」