特朗普放寬制裁向普京買油惹怒國會　共和民主兩黨齊聲圍剿

美國共和黨和民主黨參議員呼籲總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）撤回與俄羅斯達成的柴油供應協議，稱這項協議違反美國法律。根據相關法律，在俄羅斯停止對烏克蘭的侵略之前，美國禁止進口俄羅斯能源。



路透社報道，四名共和黨參議員及三名民主黨參議員周日（11日）發聯合聲明說，國會在2022年明確禁止進口俄羅斯能源，以防止美國資金流入俄羅斯總統普京的手中，為他對烏克蘭發動的殘酷戰爭提供資金。

他們也指出，特朗普政府沒有事先徵詢國會意見，也沒有提交任何解釋其決定的說明，而這兩項程序同樣是法律所要求。

聲明說：「俄羅斯仍在殺害烏克蘭平民之際，美國不應向普京提供經濟上的救命稻草。特朗普政府必須立即撤回這項決定。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2026年9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談。（Reuters）

共和黨籍的北卡羅來納州參議員蒂利斯（Thom Tillis）是其中一名發表聯合聲明的人。他當天較早時候表示，這項柴油協議可能違法，也會危及美國人的生命。

他接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時說：「我確實認為，有充分理由可以說，總統沒有依法行事。」

其他一些共和黨人也批評這項柴油協議。即將退休的內布拉斯加州聯邦眾議員培根（Don Bacon）上周五（9日）在社交媒體說：「在普京利用這些資金轟炸城市之際，扶持他的戰爭經濟在道德上是錯誤。」

特朗普的前副總統彭斯（Mike Pence）稱，特朗普解除俄羅斯石油制裁的決定是對格雷厄姆（Lindsey Graham）政治遺產的「背叛」，並敦促總統撤銷這項決定。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行通話後，俄羅斯已同意立即向美國和全球市場供應超過30萬噸柴油。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普政府為協議辯護

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周日接受霍士新聞（Fox News）採訪時說，特朗普政府將依據現有法律授權落實協議。他認為，這項協議有利於美國民眾，也將降低價格。

貝森特說：「我們會運用所有現有的法律授權來落實協議。所以，國會中任何人如果聲稱，無論是舊法案還是目前由格雷厄姆提出的法案禁止我們這麼做，那都是錯的。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）支持特朗普政府購買俄羅斯原油的決定，指協議有利減低美國油價。（Reuters）

特朗普上個月簽署一項全面的俄羅斯制裁法案，使之成為法律。該法案名為《2026年林賽·O·格雷厄姆制裁俄羅斯與伊朗法案》（Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026），以紀念這名來自南卡羅來納州、長期對俄羅斯持強硬立場的共和黨人。格雷厄姆已於7月去世。

參議院共和黨二號人物、參議院多數黨黨鞭巴拉索（John Barrasso）為柴油協議辯護。他接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時說，特朗普正致力於降低民眾的生活成本。「總統正在權衡各種因素，也必須作出艱難決定。」

特朗普上周五與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會談後宣布，放寬對俄羅斯的戰時制裁，以換取俄羅斯供應大量柴油，以期在美國中期選舉前壓低能源價格，緩解共和黨選情壓力。俄羅斯次日便宣布部分解除柴油出口禁令，先向全球市場供應50萬噸柴油。

本文獲《聯合早報》授權轉載

