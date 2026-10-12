澤連斯基回應特朗普：請普京全面停火60天　烏克蘭即可舉行選舉

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，如果俄羅斯同意全面停火60天，烏克蘭就可以舉行選舉。他回應美國總統特朗普（Donald Trump）要求烏克蘭更換領導人的言論時，強調烏克蘭領導人應由本國人民決定。



澤連斯基星期天（10月11日）接受美國廣播公司（ABC）節目訪問時說，他已向特朗普團隊表明，如果美方希望烏克蘭舉行選舉，就應該要求普京同意停火。

他說：「請告訴普京，給我們兩個月，也就是60天的全面停火，我們就能組織選舉。」

特朗普：俄烏戰爭進入「能源停火」狀態

特朗普星期天則在社交媒體發文稱，即刻起，俄烏戰爭進入「能源停火」狀態，雙方均已同意。

不過，澤連斯基隨後接受美國新聞網站Axios簡短訪問時說，特朗普的宣佈對他而言也是「新消息」。

2026年10月10日，美國田納西州，總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨競選集會時發表講話。（Reuters）

但他表明，「如果俄羅斯同意能源停火，烏克蘭也會同意」。

他進一步指出：「如果特朗普總統已與普京（Vladimir Putin）談妥，請告訴我們停火何時開始。我們已經準備好，也會接受。」

特朗普星期六（10日）在白宮告訴記者：「我認為烏克蘭是時候換一位新總統了。」

對此，澤連斯基強調，選擇國家領導人「應由烏克蘭人民決定」，並指出普京同樣希望烏克蘭更換領導人。

特朗普也批評烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠，導致燃油價格上漲。此前一天，美國宣佈暫時放寬對俄羅斯的戰時制裁，以換取俄羅斯供應大量柴油。澤連斯基批評美國是給普京送禮，指這不利於結束俄烏戰爭。

澤連斯基反駁說，當全世界都明白燃油價格上漲是受到中東戰爭影響時，卻很容易把責任歸咎於烏克蘭。

澤連斯基星期天早些時候也提出，只要俄羅斯停止襲擊烏克蘭能源基礎設施，烏方就願意停止打擊俄羅斯煉油廠。他強調，任何緩和局勢的措施都必須是對等的，並獲得實際保障。

本文獲《聯合早報》授權轉載

