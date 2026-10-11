特朗普提議重命名太平洋大西洋 改名「特朗普洋」或「美洲海洋」
撰文：張涵語
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繼先前更改墨西哥灣和安大略湖的名稱後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月10日（周六）又提出重新命名大西洋或太平洋的想法，稱可以改名爲「特朗普洋（Trump Ocean）」或「美洲海洋（Ocean of the Americas）」。
美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道，特朗普在田納西州的一次集會上說「我們有墨西哥灣，我們有美麗的湖泊。現在，有人說，我們需要一條河……我們需要一條河，我們需要一片海洋。」
特朗普表示，他可以重新命名大西洋或太平洋，而且他似乎開玩笑說，新名字可以是為了紀念他自己。他稱，「我們可以叫它『特朗普海洋』，或者『美洲海洋』，諸如此類。在我離開之前，我認為我們應該擁有一片海洋。而且我們需要一條偉大的河流。」
去年，特朗普將墨西哥灣更名為美洲灣，此舉後引發與墨西哥的外交緊張關係。特朗普8月還將位於紐約州和加拿大之間的安大略湖更名為「美洲湖」。此舉正值他與加拿大領導人就貿易和關稅問題發生爭執之際。
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