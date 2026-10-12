英媒：特朗普政府威脅中斷武器採購機制　施壓烏克蘭停襲俄煉油廠

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月11日表示，俄烏已同意「能源停火」。雖然烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）回應時表示，對特朗普的說法感到驚訝，對他來說也是個新聞，但烏克蘭對此表示支持，且武裝部隊已收到相關命令，只待俄方回應。英國媒體報道，特朗普政府藉威脅停止向烏克蘭提供武器的採購機制，以施壓基輔停止攻擊俄羅斯能源設施。



2026年10月10日，美國田納西州，總統特朗普（Donald Trump）在一個競選集會上發表講話並舉起雙拳。（Reuters）

英國《金融時報》引述歐洲官員透露，美國正遊說歐洲各國及基輔，試圖促使烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。部份官員於這兩天接到美國官員的電話，另一些官員則聽取了有關通話的情況通報。

報道指出，美方傳達的信息包括：威脅停止情報共享，以及切斷「烏克蘭優先需求清單」機制（Prioritised Ukraine Requirements List，PURL）。該機制用於為烏克蘭採購美國武器。

一名歐洲官員表示，「美方正給基輔打電話⋯⋯他們正在給歐洲所有人打電話。」負責軍事事務的烏克蘭總統顧問、烏克蘭總統辦公室副主任帕利薩（Pavlo Palisa）表示，他是接到美國官員聯繫的人士之一。

2026年9月23日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於聯合國大會發表演說。（Reuters）

特朗普指俄烏同意「能源停火」 澤連斯基稱驚訝但支持

對於特朗普11日宣布，俄烏已經同意「能源停火」，澤連斯基回應時直言驚訝，這說法對他而言也是新聞。但表示，烏克蘭支持切實可行、可靠的停火和結束戰爭的方式，烏方願意不對俄羅斯能源設施發動打擊，並期待俄羅斯採取同樣行動。

澤連斯基表示，對於特朗普宣布達成能源停火安排，烏方對此表示歡迎，並希望這一安排能夠真正落實。他還說，烏克蘭武裝部隊已收到相關命令。烏方正等待美國與俄羅斯對話的具體細節，並期待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）履行特朗普所說的相關承諾。

2026年9月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科為即將舉行的杜馬選舉向全國發表講話。（Reuters）

白宮官員：烏攻擊俄煉油廠損害澤連斯基與特朗普關係

美國媒體Axios同日引述白宮官員稱，特朗普周日宣布的俄烏「能源停火」，指的是一項潛在協議，俄方正在考慮，「很快就會知道他們是否準備好」。他又稱，若雙方停止攻擊煉油廠，下一步可望達成相互停止攻擊發電廠和電網的協議。

報道指出，該名白宮官員將協議稱為「以煉油廠換煉油廠」，但該方案存在明顯不對等。有烏克蘭官員稱，烏克蘭只有一家煉油廠，由於多次遭俄羅斯襲擊，目前無法完全運行，而俄羅斯擁有龐大的煉油網絡。

白宮官員則警告稱，烏克蘭對俄羅斯煉油廠的襲擊，是對澤連斯基與特朗普關係的損害，且可能超過對俄羅斯造成的實際影響。