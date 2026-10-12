Bill Gates警告2027年AI網攻急增　斥企業自我監管不足

微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）警告稱，不受監管的人工智能構成日益嚴重的威脅，並預測未來一年利用人工智能發動的網絡攻擊將進一步升級。



法媒報道，蓋茨周日（10月11日）說，人工智能（AI）「失控」的風險還需要數年時間才會成為重大問題，目前更迫切的隱憂是「不法分子」利用現有人工智能系統，在缺乏安全防護措施的情況下發動攻擊。

蓋茨在接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示：「我們明年可能會看到最顯著的變化是網絡攻擊。」

他提到：「目前真正的危險並非AI失控。我們需要努力解決這個問題，但就可能產生的巨大影響而言，還需要數年時間。」

這張2026年9月4日在法國拍攝的照片中，可以看到一部智能手機的螢幕上，展示着人工智能公司OpenAI旗下GPT-6 Astra人工智能模型的標誌。（Getty）

他補充說：「真正的危險在於不法分子利用AI，尤其是使用那些可以移除所有安全防護措施的AI系統。」

他指出，有必要加強管制，防止不法分子利用人工智能發動生物恐怖襲擊和網絡攻擊：「但目前，人們仍可以移除所有這些安全防護措施。因此，當不法分子掌握最新的人工智能模型，同時又沒有任何安全防護時，未來一年我們很可能會遭遇許多意想不到的負面事件，尤其是在網絡安全領域。」

蓋茨（Bill Gates）2025年9月在紐約市出席論壇活動（Getty）

蓋茨也駁斥美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所倡導的觀點，即AI公司的自我監管足以保障世界安全：「對於人類有史以來發明的最危險技術，如果最終只能依靠企業自身來把關，認為社會唯一的制衡力量就是這些公司本身……顯然，我們目前做得還不夠。」

蓋茨曾在8月份的一篇長文中警告說，世界尚未做好充分準備來應對人工智能帶來的劇變，尤其是對就業市場的衝擊。