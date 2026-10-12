利雅得機場接連遇襲　沙特民航局延長停飛　中國譴責襲擊

沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）接連遭受空襲，造成13死、超過300人受傷後，當地民航局10月12日宣布，延長機場的停飛時間。



沙特民航局表示，利雅得國際機場於周日（11日）再次遭到襲擊，造成一人死亡。就在前一天，該處同樣遭到也門親伊朗組織胡塞武裝（Houthis）的空襲，導致13人喪生，逾300人受傷。

2026年10月11日，利雅得哈立德國王機場在胡塞武裝襲擊後，客運大樓有多塊瓦礫落下。（Reuters）

沙特領導的也門聯軍表示，周日一枚不明飛行物擊中了利雅得國際機場的4號客運大樓，引發火災。民航局稱，除一名死者外，另有11人受傷。

根據航空分析公司Cirium的數據顯示，哈立德國王機場周日有99.7%航班取消，另外超過三分一原定在12日沙特各地的航班可能不會運作。飛機追蹤網站flightradar24則估計，利雅得機場有大約78%航班取消。

中國外交部發言人毛寧於12日針對胡塞武裝近期對沙特多處施襲表示譴責，表明對沙特和也門組織之間衝突的加劇表示「嚴重關切」。