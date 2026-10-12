諾貝爾經濟學獎揭曉　美國2學者獲殊榮

2026年諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉，美國史丹福大學教授Robert E. Hall和哥倫比亞大學教授Michael Woodford因「為宏觀經濟穩定奠定微觀經濟基礎」獲獎。



瑞典皇家科學院指出，兩名學者開發出新的宏觀經濟模型，使政府能適時推行財政及貨幣政策措施，減低經濟景氣劇烈波動的高峰與低谷，大幅提升有效穩定經濟政策的能力。

該經濟模型以家庭和企業在微觀層面作出的數以百萬計的決策為微觀基礎，自下而上構建出宏觀經濟結果，而非單純從通貨膨脹、生產和消費等宏觀要素研究經濟。二人的研究為「新凱恩斯主義」範式奠定基礎，並令穩定經濟政策理論出現範式轉移。

經濟學獎是今年頒發的最後一個諾貝爾獎項，獎金為1200萬瑞典克朗（約940萬港元）。該獎項由瑞典中央銀行設立，於1969年首次頒發。歷屆獲獎者大多數來自美國。

至今為止只有三名女性曾獲該殊榮，最近的一次獲獎者是研究性別如何影響美國的薪資和就業的戈爾丁（Claudia Goldin），於2023年獲獎。

2026年諾貝爾經濟學獎記者會直播