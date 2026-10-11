美俄閃電達成柴油協議　分析：特朗普對烏克蘭最冷酷無情的背叛

《紐約時報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前才解除對俄羅斯柴油出口制裁，10月10日又譴責基輔攻擊俄羅斯石油設施給世界惹麻煩，甚至稱烏克蘭應該換人當總統。然而，特朗普做出讓步、宣布美俄柴油協議不到幾個小時後，克里姆林宮便宣布，不會立即恢復終結俄烏戰爭的談判。



外界憂心，華府的斡旋重點已從尋求俄烏持久和平，轉向與俄羅斯達成商業交易。《大西洋月刊》10日警告，特朗普恐淪為普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）肥羊，目前華府已停止援助烏克蘭，但仍持續提供關鍵情報。若普京能藉柴油協議誘使美方切斷情報支援，將重創烏軍作戰能力。《基輔郵報》同日報道，特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）已威脅烏方，若繼續攻擊俄羅斯能源設施，美國將停止分享情報。

特朗普10日在白宮表示：

我們曾告訴烏克蘭，你們想對俄羅斯做甚麼都可以，但不要攻擊煉油廠，因為這會造成全球問題。

他接着批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）「想給全世界製造麻煩」，並直言：

我認為烏克蘭是時候換一位新總統了。

他還說：「澤連斯基原本有很多次、非常多次機會可以結束這場戰爭，但他選擇不這麼做。」

特朗普9日才宣布與普京達成協議，俄國已同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，華府也暫時解除對俄羅斯燃料的制裁，期限至2027年4月。

特朗普發文稱俄羅斯同意立即向市場提供大量柴油：

2026年10月9日，美國總統特朗普表示，在與俄羅斯總統普京進行通話後，俄羅斯已同意立即向美國和全球市場供應超過30萬噸柴油。（Truthsocial@realDonaldTrump）

這項制裁原本目的是切斷莫斯科用於烏克蘭戰爭的資金來源，美俄協議勢必對烏克蘭不利。俄方10日表示，已立即部分解除柴油出口禁令。

幾小時後，普京外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）9日晚間聲明：

我們將考慮何時可能恢復終戰談判。

烏克蘭與歐洲官員9日赴美國邁阿密，準備與威特科夫和庫什納商討俄烏和平方案，不料會談前夕，特朗普卻與普京長時間通話，隨後宣布柴油協議，令基輔措手不及。烏方10日證實，邁阿密會談已結束，但毫無突破。

澤連斯基9日晚間對白宮發出迄今最尖銳的批評之一，直言烏克蘭代表團根本被當成「掩人耳目的幌子」，怒斥：

這當然不公平，夥伴之間不應該這樣對待彼此

更痛批特朗普與俄羅斯達成柴油協議是「軟弱的決定」。

《大西洋月刊》指出，美國本身就是全球最大柴油生產及出口國之一，每天生產約520萬桶柴油，國內消耗量僅370萬桶。特朗普向俄羅斯採購的225萬桶柴油，也僅相當於美國16小時的消耗量。由於柴油價格受到全球市場供需影響，這筆交易難以壓低美國柴油價格，卻可能成為普京的救命稻草。

報道描述，普京自特朗普重返白宮以來，便透過價值數十億美元的能源交易，試圖拉攏特朗普身邊人士，換取特朗普迫使烏克蘭屈服。然而，俄羅斯能源設施頻遭烏克蘭攻擊，這些交易的價值也受到威脅。

《大西洋月刊》形容，這項柴油協議是特朗普迄今對烏克蘭「最令人髮指、最冷酷無情的背叛」，也再次印證美國前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）2019年對特朗普的指控：

在你身上，條條道路都通往普京。

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