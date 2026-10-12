福士汽車行政總裁撐歐洲製造計劃　稱歐車廠需與中國對手公平競爭

福士汽車（Volkswagen，大眾汽車）行政總裁布魯姆（Oliver Blume）支持歐盟提振本土產業的「歐洲製造」規則，認為歐洲車廠需要能與中國對手在「可比條件下」競爭。他指該規則「必須獎勵在歐洲的真正價值創造」。



英國《衛報》報道，歐盟的「工業加速器法案」（Industrial Accelerator Act）將限制補貼及公共採購，只適用於大部份材料及製造工序來自歐盟的產品，旨在應對中國低價品牌在歐洲汽車及其他製造業的迅速崛起。

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

福士汽車是受影響最深的歐洲企業之一，這間德國最大車廠已啟動削減多達10萬個職位的計劃，布魯姆形容這是「其歷史上最大的轉型計劃」。布魯姆列舉歐洲車廠面臨的挑戰，包括高能源成本、通脹打擊消費者需求、開發新車需更快，以及來自中國的激烈競爭。

歐盟周五宣布與中國達成協議，將中國在歐盟的混合動力車銷量「減半」。布魯姆稱，在歐洲投資和開發的公司必須看到明確好處，又指「在這裏銷售的企業應在可比條件下競爭，並在歐洲創造就業和價值」。

福士汽車20年來首次參加巴黎車展，布魯姆強調法德密切聯繫。財務總監安特利茨（Arno Antlitz）稱裁員是必要之舉，以「增強經濟實力」。福士計劃將全球車型數量從150款減至75款，並公布電動版ID Tiguan。