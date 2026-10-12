沙特利雅得機場關閉至10.17　法航荷航停飛至月底

由於也門胡塞武裝（Houthis）持續攻擊，沙特阿拉伯民航局（GACA）於10月12日發聲明稱，該國第二繁忙機場、首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）暫停營運至17日，以確保機場設施的安全和運作準備就緒。根據航行通告（NOTAM）顯示，利雅得機場將關閉至格林威治時間17日晚上9時。



圖為2026年10月10日的監控電視畫面，顯示沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）受襲時情況。（Saudi Ministry of Media/Handout via REUTERS ）

圖為2026年10月10日的監控電視畫面，顯示沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）受襲時情況。（Saudi Ministry of Media/Handout via REUTERS ）

利雅得機場於10日遭到胡塞武裝襲擊，造成13人死亡、300多人受傷。機場於翌日再度受襲，至少1人死亡、11人受傷。

除利雅得機場宣布暫時關閉，多家航空公司也宣布暫停往來利雅得的航班。漢莎航空集團（Lufthansa Group）取消所有飛往利雅得的航班至10月16日。法國航空（Air France）及荷蘭航空（KLM）所屬集團表示，將停飛利雅得的時限延長至本月底。阿提哈德航空（Etihad Airways）也延長停飛限期，至10月19日為止，取消所有往來利雅得的航班。

此外，達美航空（Delta Air Lines) 表示，將原定於10月23日開通、往來美國亞特蘭大至利雅得的航線，推遲至2027年3月才開通。

航空分析公司Cirium表示，沙特所有機場於12日的航班取消率高達46.4%。