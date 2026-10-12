沙特機場遇襲12死　親歷中國客：距爆炸點僅500米　有人當場遇難

沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）接連遭也門胡塞武裝（Houthi）以導彈及無人機襲擊。一名經當地轉機回國的中國旅客憶述親歷時刻表示，10月10日候機期間突然傳來猛烈爆炸聲，感覺整棟客運大樓受到撞擊，隨後由警方引導至地下停車場避難。沙特民航總局公布，當日襲擊造成12人死亡、309人受傷。中國駐沙特大使館表示，目前尚無中國公民傷亡報告。



據《封面新聞》報道，中國旅客郭先生此前赴埃及旅行，原計劃經利雅得轉機回國。當地時間10月10日下午3時許，他正在哈立德國王國際機場3號客運大樓（T3）候機，突然聽到猛烈的爆炸聲，感覺整棟樓受到撞擊。

據郭先生描述，他回頭看見在距離自己不到500米的地方冒起濃煙，現場陷入混亂，「所有人都在哭喊，現場能看到有人被炸死。」爆炸後，警方迅速進入客運大樓，引導旅客前往地下停車場避難。

遇襲客運大樓（郭先生向封面新聞供圖）

郭先生表示，自己10月8日已看到利雅得機場遭襲的新聞，但由於埃及飛往利雅得的航班仍正常運行，便按原定計劃出發。抵達利雅得後，他原本要乘坐的航班被取消，於是自費另購機票，卻在等待新航班期間遭遇襲擊。

據新華社此前報道，遇襲後利雅得機場一度停止航班起降，部分飛往當地的航班備降或返航。郭先生亦介紹，襲擊發生後，機場航班運行受到影響。

郭先生向媒體表示，事發翌日，沙特方面將滯留旅客安置在機場附近的萬豪酒店，並騰出一樓會議室供旅客休息，但尚未明確告知後續安排。截至他向媒體講述經歷時，相關航班仍處於取消狀態，旅客繼續等候通知。

沙特方面將滯留旅客安置在機場附近的萬豪酒店。（郭先生向封面新聞供圖）

10日襲擊造成12死309傷 翌日再遇襲

據沙特民航總局公布的資料，10月10日利雅得機場遇襲，造成12人死亡、309人受傷，部分傷者傷勢危重，正在醫院接受治療。

12名死者包括4名沙特公民、2名孟加拉公民，以及美國、埃及、約旦、敘利亞、巴勒斯坦和蘇丹公民各1人。

沙特民航總局其後表示，當地時間10月11日下午及晚間，哈立德國王國際機場再次遭襲，造成1名巴基斯坦公民死亡、11人受傷。傷者已送院，機場設施損失評估及安全檢查仍在進行。

據內地媒體報道，利雅得機場10月8日亦曾兩度遭襲，分別涉及機場設施及一架沙特阿拉伯航空飛機，造成3名沙特公民死亡，其中一人為沙特阿拉伯航空機長，另有多人受傷，涉事飛機受損。10月6日至7日，阿卜哈國際機場及哈立德國王國際機場亦先後遇襲，造成3人死亡、36人受傷。

多家航空公司取消航班 中使館提醒慎重考慮赴沙轉機

目前，多家航空公司暫停或取消往返利雅得的航班。阿提哈德航空（Etihad Airways）取消10月11日及12日阿布扎比往返利雅得的多個航班，部分取消安排延至10月13日；阿聯酋航空部分杜拜往返利雅得航班亦於10月11日及12日被列為取消。

杜拜航空（flydubai）表示，往返利雅得的航班取消至10月14日（含）。漢莎航空集團此前宣布暫停飛往利雅得的航班至10月16日，斯里蘭卡航空則暫停往返當地的航班至10月18日。利雅得機場提醒旅客，出發前應直接聯絡所乘航空公司，確認航班最新狀態。

中國駐沙特使領館再次提醒，在沙中資機構及中國公民應提高風險防範意識，減少非必要外出，保持冷靜，確保人身安全；有乘機計劃的旅客應與航空公司保持密切聯繫，擬赴沙特轉機的中國公民則應慎重考慮當前航空狀況。

使領館亦提醒中國公民嚴格遵守當地法律法規，切勿拍攝、發布或傳播涉及沙特政府機關、軍事單位、外國使領館、軍事活動或遭受襲擊等相關照片及影片。

如需緊急協助，可致電外交部全球領事保護與服務應急熱線：+86-10-12308或+86-10-65612308；中國駐沙特使館領事保護協助電話：+966-11-4831590；駐吉達總領館領事保護協助電話：+966-508399809。