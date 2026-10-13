也門胡塞武裝稱再襲利雅得機場　沙特聯軍：截獲彈道導彈

也門胡塞武裝（Houthis）軍事發言人薩雷亞（Yahya Saree）10月12日發聲明稱，該組織當晚再以一枚彈道導彈，襲擊沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），以及並指導彈精準命中目標。沙特阿拉伯主導的多國聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）同日則稱，多國聯軍當天攔截並摧毀胡塞武裝向利雅得發射的一枚彈道導彈，以及兩枚向沙特西南部海米斯穆謝特（Khamis Mushait）發射的彈道導彈。



新華社報道，利雅得當晚多次傳出爆炸聲，民眾收到透過手機應用程式發出的防空警報。

也門胡塞武裝軍事發言人薩雷亞稱，該組織當晚再度攻擊利雅得機場。而沙特民航局稍早時間表示，由於胡塞武裝近期的接連襲擊，利雅得機場將關閉至格林威治時間10月17日晚上9時。

胡塞武裝：同日以無人機襲沙特西南部空軍基地

薩雷亞同日再次警告，全球各航空公司及各國專家、員工、工作人員和旅客，不要乘坐航班前往沙特境內的機場，稱這些機場不安全，但麥加和麥地那的機場及空域除外。

聲明還稱，胡塞武裝當天使用一架無人機對沙特西南部的海米斯穆謝特（Khamis Mushait）空軍基地實施打擊，並聲稱無人機直接命中目標。路透社報道，此消息未獲沙特方面證實。