特朗普與俄羅斯柴油協議遭兩黨批評　重申「永遠是美國優先」

美國兩黨議員批評美國與俄羅斯達成的柴油供應協議後，美國總統特朗普（Donald Trump）仍為這項協議辯護。



路透社報導，特朗普星期一（10月12日）在社交媒體發文說：「我為美國人民做出了正確的選擇——永遠是美國優先！」

特朗普說，他正在採取措施降低高油價，因為高油價正在危及共和黨在11月3日中期選舉中的勝算。自七個月前他對伊朗發動戰爭以來，油價持續飆升，但他將烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠列為主要因素。

特朗普上星期五（9日）宣佈，將放寬對俄戰時制裁，以換取莫斯科供應大量柴油。這項協議迅速招致烏克蘭和歐盟的強烈反對。

在美國國內，四名共和黨參議員連同三名民主黨參議員星期天（11日）發表聯合聲明指出，國會在2022年明確禁止進口俄羅斯能源，以防止美元為俄羅斯總統普京針對烏克蘭發動的殘酷戰爭提供資金。

俄羅斯柴油出口量可能超過協議水準

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）星期一說，俄羅斯有能力恢復柴油出口，出口量甚至可能超過特朗普與莫斯科達成的協議中所提出的水準。

Russian Former Energy Minister Alexander Novak speaks at a press conference on September 26, 2014 in Berlin, Germany. (GETTY)

諾瓦克是俄羅斯在石油事務上的主要代表。他接受俄羅斯國家電視台Rossiya-24採訪時說：「我們將繼續觀察事態發展，但俄羅斯有能力增加柴油出口。」

他說：「到今年年底，柴油出口量每月可能達到300萬至350萬噸，恢復到危機前的水準。」

特朗普上周說，俄羅斯將立即向美國及全球市場供應超過30萬噸（225萬桶）柴油，而俄羅斯將在11月再供應50萬噸柴油，並在之後追加100萬噸。

不過，根據美國能源資訊署的資料，僅美國運輸業每天就消耗約294萬桶柴油。因此，俄羅斯這批柴油的供應量還不到美國運輸業一天的用量。

諾瓦克也說，與特朗普達成的協議將有助於部分平衡全球柴油供需。「我們已經看到這項措施產生的效果，包括全球柴油市場的價格已下跌約5%至6%。」

諾瓦克也指出，美國方面將俄羅斯向歐洲出售的資源價值定為2500億美元（約1.96萬億港元）的資料，「嚴重」低估了實際情況。

他說，從2022年至今，這一數字為3207億美元（約2.52萬億港元），即俄羅斯向歐盟國家供應的能源資源總值。

儘管俄羅斯自行實施出口禁令，但莫斯科仍通過政府間協議，繼續向其他國家供應柴油，主要目的地為中亞國家。根據業界消息人士的資料，俄羅斯上個月向中亞出口42萬7000噸柴油。

圖為2026年9月5日，特朗普女婿庫什納及美國總統特使威特科夫訪問克里姆林宮，與俄羅斯總統普京會面，商討俄烏局勢。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

柴油協定旨在讓俄羅斯重返談判桌

三名瞭解會談情況的人士告訴路透社，特朗普的特使上星期五向烏克蘭官員表明，與俄羅斯達成的柴油協議是美國試圖促使俄羅斯重返談判桌的一部分。此前，多次推動雙方展開持續談判、結束戰爭的努力都告失敗。

知情人士稱，美國向烏克蘭方面指出，這項柴油協議有助於「軟化」莫斯科的立場，部分原因是它「發出了一個信號，表明特朗普願意與俄羅斯開展合作」。

不過，一名接近克里姆林宮的人士指出，普京只有在「獲得頓巴斯剩餘的11%領土，並在國內將其包裝成勝利」後才會重返談判桌。烏克蘭方面則堅持不會再向俄羅斯割讓任何領土，但將衝突凍結在現有戰線上可能是達成和平協議的基礎。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評這項協議，認為此舉逆轉西方多年來旨在孤立俄羅斯經濟的政策。

澤連斯基星期一也說，俄羅斯最近一輪造成多人死亡的空襲中，至少襲擊了六個能源目標，顯示莫斯科無意達成能源停火協定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

