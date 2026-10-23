美國中期選舉｜民主共和兩黨7位有力顛覆國會版圖的關鍵人物

美國中期選舉即將在11月初舉行，民主共和兩黨的競選已進入白熱化階段。共和黨正努力保住在眾議院和參議院的多數席次。而為了確保羸得多數席位，民主黨需要贏得至少四個參議院席位和三個眾議院席位。本文將介紹兩黨在是次選舉中值得關注的關鍵人物。



密歇根州：民主黨參議院候選人賽義德（Abdul El Sayed）

41歲的賽義德正在美國競爭最激烈的參議院席位爭奪戰中奮力拼搏。他的觀點被認為帶有社會主義色彩：他主張對富人課稅，並推行全民醫保。此外，他還強烈批評以色列在加沙的行動。

2026年10月8日，民主黨參議院候選人賽義德（Abdul El Sayed）接受媒體訪問。（Reuters）

特朗普於2024年以不到兩個百分點的微弱優勢贏得密歇根州。賽義德目前在民調中略微領先，但他能否在11月贏得選民的支持還有待觀察。

德州：民主黨參議院候選人塔拉里科（James Talarico）

自1988年以來，德州就再也沒有選出民主黨參議員。但37歲的塔拉里科挑戰共和黨籍的德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）似乎很有希望。民調顯示，塔拉里科的支持率為47.6%，帕克斯頓的支持率為44.7%。

2026年5月29日，美國德州，民主黨參議員塔拉里科（James Talarico）在一次集會上發表演說。（Reuters）

塔拉里科的基督教信仰是競選的核心，民主黨希望他能在這個保守州贏得宗教選民的支持。他支持擁槍，但也支持槍枝改革。共和黨人則將他自由派的言論作為攻擊的主要切入點。

緬因州：柯林斯（Susan Collins）與傑克遜（Troy Jackson）

現年73歲的蘇珊柯林斯是緬因州的共和黨候選人，自1997年以來一直在參議院任職。她的席位通常被認為是共和黨維持其在參議院多數席位的關鍵。她一直試圖與特朗普政府保持距離，並在2021年1月6日國會山莊騷亂後投票支持彈劾特朗普。

2026年10月8日，美國緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）在一座新的污水處理廠落成典禮上發表演說。（Reuters）

58歲的傑克遜則是緬因州參議員席位的民主黨候選人。他與美國民主社會主義者協會（DSA）關係密切，且強烈支持巴勒斯坦。他目前在大多數民調中都保持着微弱的領先優勢。

2026年10月11日，美國緬因州參議員民主黨候選人傑克遜（Troy Jackson）在出席競選集會時，向支持者發表演說。（Reuters）

喬治亞州：奧索夫（Jon Ossoff）

來自亞特蘭大的39歲民主黨人奧索夫於2021年當選參議員。奧索夫曾經投票反對一些涉及以色列的軍事援助措施，這引發一些猶太選民和組織的批評，並成為他競選連任的焦點。他目前是唯一一位在特朗普於2024年勝選的州當中，需要捍衛參議院席次的民主黨現任議員。

2026年10月11日，美國喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）向支持者發表競選演說。（Reuters）

堪薩斯州：漢密爾頓（Adam Hamilton）

來自堪薩斯州的62歲中間派人士漢密爾頓（Adam Hamilton）曾是共和黨人，後來轉投民主黨，他正在挑戰現任共和黨藉參議員馬歇爾（Roger Marshall）。由於伊朗戰爭導致柴油和化肥價格高企，引發農業社區的憤怒，這使得漢密爾頓的支持率飆升。目前，他的支持率領先約三到四個百分點。

阿拉斯加州：沙利文（Dan J Sullivan Jr）

69歲的退休教師沙利文二世（Dan J Sullivan Jr.）以獨立候選人身份競選阿拉斯加州參議員——該席位對共和黨至關重要。這場選戰被視為是沙利文與53歲的前眾議院議員佩爾托拉（Ms Peltola）之間勢均力敵之爭。

這場選舉尤其引人關注，因為特朗普於2024在阿拉斯加勝出，而當地居民往往不喜歡民主黨人，因為他們認為民主黨人反對天然氣和石油，而天然氣和石油是阿拉斯加州產業的關鍵組成部分。