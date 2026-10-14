IMF示警全球金融風險上升　AI市場調整或成嚴重隱憂

國際貨幣基金組織警告稱，全球金融體系面臨的風險「有所上升」，包括人工智能（AI）相關市場調整，以及可能造成「嚴重」後果的網絡安全威脅。



法新社報道，國際貨幣基金組織（IMF）10月13日發布《全球金融穩定報告》說，全球金融市場不應掉以輕心。儘管市場目前仍具韌性，但人工智能（AI）引發的拋售潮、政府債券收益率上升，以及網絡攻擊，都可能構成威脅。這些風險很可能在短期內引發金融環境急劇收緊和市場動盪。

國際貨幣基金組織（IMF）10月13日發布《全球金融穩定報告》說，全球金融市場不應掉以輕心。（Reuters）

然而，國際貨幣基金組織警告稱，AI投資迄今有助抵消中東戰事和整體政策不確定性對經濟造成的拖累。但越來越多證據顯示，實現AI相關能力可能不需要如此龐大的投資，或潛在經濟收益可能不如預期般可觀。

報告指出，如果AI相關企業的盈利或投資減弱，可能引發相關資產價格調整，並波及更廣泛的金融市場。

報告指出，如果AI相關企業的盈利或投資減弱，可能引發相關資產價格調整，並波及更廣泛的金融市場。（示意圖/unsplash@omilaev）

這份報告進一步加深外界對AI及其廣泛影響的擔憂，包括對勞動力市場、教育和不平等問題的衝擊。

該組織呼籲決策者加強網絡安全能力，包括對第三方科技供應商實施更嚴格的監管。

IMF的壓力測試模型顯示，即使在假設AI發展放緩、債券市場脆弱性引發經濟衰退的情境下，銀行的資本緩衝仍相當穩健。

不過，報告也警告，銀行業仍存在「局部薄弱環節」。在測試中，資產佔全球銀行業總資產22%的銀行被評定為資本水平「偏弱」，高於2025年測試中的18%。

債券收益率飆升或帶來衝擊

IMF指出，自今年4月發布上一期報告以來，債券市場風險進一步加劇，能源價格上漲推動政府債券收益率走高。

一方面，為了抑制通脹，各國決策者可能需要提高政策利率，進而加重必須不斷滾動續借短期債務國家的償債負擔。另一方面，對價格變化較敏感的投資者可能進一步推高債券收益率，而市場波動加劇也可能損害流動性。

2026年10月13日，在泰國曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）舉行的國際貨幣基金組織/世界銀行2026年年會。（Reuters）

IMF警告，上述因素中的任何一項都可能導致債券收益率突然飆升。此外，主要經濟體的主權債務水平居高不下，財政赤字問題也遲遲未獲解決，進一步加大市場壓力。

不過，IMF指出，債券市場迄今仍能妥善應對壓力。對沖基金能夠逐步解除部分通過回購協議取得的借款，而未引發回購市場動盪。

該組織呼籲決策者採取措施，使公共債務走上可持續的軌道。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】