華裔富商鄧丕兵被揭柬國電騙大王　捐款建警局　陳志被捕前出逃

半島電視台調查節目101 East上周六（10日）發布紀錄片，披露據稱為柬埔寨電騙大王之一的華裔富商、正恆集團董事長鄧丕兵，在當地的大型旅遊開發項目「長灣」涉嫌隱藏網絡詐騙中心、毒品活動、人口販運活動，並藉助警方內部人脈避免搜查。據鄧丕兵本人透露，他自己出資建設警察局、並支付警員薪酬。他亦自稱是早前被引渡回國的KK園區主腦佘智江的多年友人。

鄧丕兵於今年1月太子集團創辦人陳志被捕前數日，獲建議離開柬埔寨。柬埔寨打擊技術詐騙委員會（CCTC）負責人Chhay Sinarith向《金邊郵報》透露，國際刑警組織已對鄧丕兵發出紅色通緝令。



偽裝奢華度假中心 實為封閉詐騙園區

「長灣」位於柬埔寨西南部沿海、戈公省七星海經濟特區內，該特區為「一帶一路」重點項目之一。在官方宣傳影片中，「長灣」項目被宣傳為大型旅遊度假中心，包含豪華私人住宅，半島電視台記者通過假扮菲律賓網絡賭博集團成員，試圖了解「長灣」的運營情況而與鄧丕兵及其親信接觸並到訪當地，卻發現所謂豪華住宅實際上是受嚴密監控的詐騙園區。

紀錄片披露，鄧丕兵及其合夥人將「長灣」土地售予投資者，由其自建封閉式詐騙園區，但提供物業、保安服務，並收取保護費。

鄧丕兵的助手洪雷表示，因中國政府壓力，園區內不許做「中國盤」。但臥底記者在到訪其中一個園區時，園區經理透露部分員工專門針對中國人進行詐騙。

其中一名自建園區的合夥人透露，僅長灣一期就有6000名員工，駐有約300名保安。園區內還配有超市、餐廳、KTV和桑拿等設施，餐廳24小時運營，以服務跨時區行騙的員工。員工不能隨意出入，租戶亦需經過專人審查才可進駐。

自稱「捨得給」 各方「打點」換安全

紀錄片披露，園區內還有用來吸毒的「嗨房」，只對詐騙公司的員工和老闆開放，一些公司會在這些場所獎勵業績突出的員工，包含酒水、性服務和毒品在內，每次聚會消費額高達數萬美元。

另一個片段中，鄧丕兵自稱其園區在整個柬埔寨價格最貴，但從未遭到執法部門突擊搜查。他稱自己「捨得給」，「我是所有都會去打點，我的錢」，又稱：「別的老闆是賺10塊錢，8塊錢留在口袋，兵哥是賺10塊只有2塊留口袋。」

捐錢建警局、出糧

帶記者走訪期間，鄧丕兵更專門安排乘坐個人使用的警車，又稱其集團投資建設的長灣世紀酒店（LongBay Century Hotel）外的警察局是自己出資建設：「是我發工資。警察局也是對面在蓋，我們捐的錢。」

鄧丕兵還透露，自己在政府部門、警察內部安插多名人員，包括網絡監管部門以及柬埔寨國家警察警衛局：「現在去抄哪個園區、查哪個園區，我都知道」。

報道指，在警衛局工作的是鄧丕兵最信任的柬埔寨僱員切莫妮（Tiet Mony），後者曾陪同鄧丕兵會見柬埔寨前總理洪森，並在中國國家主席習近平對柬埔寨進行國事訪問期間在場執勤。

陳志被捕前收風離境

鄧丕兵出身中國湖南，曾就讀於湖南科技大學，約20年前為工作來到柬埔寨，在當地擔任資訊科技經理，後來變身富有企業家和慈善家。2023年，鄧丕兵旗下一間企業因涉嫌強迫勞動和詐騙而受到英國制裁，因此名譽受損。

2026年1月6日，太子集團創始人陳志被捕，當局後對全國範圍內的網絡詐騙中心進行掃蕩。社交平台流傳影片顯示，數十警察在長灣進行搜查。其助手洪雷向臥底記者透露，鄧丕兵12月底已經被建議離開柬埔寨。

洪雷表示：「陳志這個例子一出來，就是告訴所有人，關係再好，沒有用」，「在國家利益面前，個人都可能成為棋子。」

「我們都是劇本裏一個棋子」 勿「破壞導演安排」

鄧丕兵被記者問及佘智江被捕及引渡回國的事件時就表示：「我們都是劇本裏面的一個角色，你這個角色不要去破壞導演安排好的事情。」他稱：「當你想一些大的事情的時候，人外有人山外有山的時候，你要想清楚那一層。」

柬埔寨打擊技術詐騙委員會（CCTC）負責人Chhay Sinarith向《金邊郵報》透露，有消息人士稱國際刑警組織已對鄧發出紅色通緝令，惟該消息未經獨立核實，Sinarith沒有具體說明是哪個國家提出要求以及所涉及的犯罪行為。

他表示，柬埔寨當局今年2月在長灣開發區內發現了幾棟涉嫌用於網絡詐騙活動的建築，後遭封鎖，數名疑犯被拘留，但許多經營者在搜查之前逃走。