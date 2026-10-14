諾貝爾和平獎得主：美國針對國際刑事法院不幸　應回歸人權捍衛者

諾貝爾和平獎得主皮萊（Navi Pillay）10月13日敦促美國恢復作為世界人權與自由捍衛者的角色。



路透社報道，現年85歲的皮萊目前在國際法院（International Court of Justice，ICJ）擔任法官。她在荷蘭海牙表示：「我想傳達的信息是：你們必須回歸領導者的嚴肅角色，為世界其他地區發揮解放者的作用。」

2026年10月13日，諾貝爾和平獎得主皮萊（Navi Pillay）在荷蘭海牙接受路透社專訪。（Reuters）

就在皮萊獲得和平獎後僅數小時，美國便宣布對她的前僱主國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）實施全面制裁。

皮萊指，這些制裁的時機絕非巧合。「我認為這非常令人遺憾。然而，打擊國際刑事司法體系的計劃其實一直在醞釀中。」

皮萊認為：「正因如此，我從紐倫堡返回海牙後做的第一件事，就是去探望國際刑事法院的工作人員，以聲援他們推動國際刑事司法工作，並保護那些已經受到制裁的人。」

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）上周稱國際刑事法院為「流氓法庭」，並稱絕不允許起訴美國人。

2026年10月9日，圖為美國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

當得知自己獲得諾貝爾和平獎時，皮萊說，她首先想到的是，自1901年以來，她是僅有的21位曾獲此殊榮的女性之一。「這本身就說明了針對女性的不平等現象是多麼根深蒂固。」

她指出，即便在今天，針對戰爭罪案件中性暴力行為的追責力度依然不足，這在一定程度上是因為，以男性為主的檢察官往往認為，處理此類指控會分散對案件核心問題的關注。

皮萊說，她在結束國際法院的任期後，並不打算退隱過私人生活，而是計劃致力於解決這一問題。

2026年10月13日，諾貝爾和平獎得主皮萊（Navi Pillay）在荷蘭海牙接受路透社專訪。（Reuters）

皮萊認為：「無論是盧旺達問題國際法庭，還是隨後的各國際法庭，都已奠定了堅實的基礎：人們無法再將性暴力僅僅視為『附帶損害』或『給士兵的獎賞』而置之不理。」