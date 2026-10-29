中期選舉｜共和黨獲超級捐款人壓倒性支持　加密貨幣AI資金激增

有美媒對聯邦選舉委員會（FEC）記錄的分析發現，在2026年的中期選舉，在排名前20大的政治捐款人或團體中，有14個幾乎完全支持共和黨候選人或相關組織。其中，來自加密貨幣、AI和網上博彩公司或其公司高層正注入大量新的政治資金，他們目前已向候選人、超級政治行動委員會和行業支持的團體投入超過3.77億美元。



巨額捐款較上屆右傾

根據CNBC對聯邦選舉委員會記錄的分析，在CNBC選出的前20大個人和家族捐款人中，有9個與共和黨結盟，佔前10大捐款人捐款總額的86%。這與2022年中期選舉同期相比出現顯著增長。當年，與共和黨結盟的捐款者佔前10大捐款人捐款總額的67%。

而20位最大捐款者和捐款團體中有7位與加密貨幣、AI或線上博彩行業有着密切聯繫。創投家馬克安德森 (Marc Andreessen)、本霍洛維茨 (Ben Horowitz) 及其公司Andreessen Horowitz，在本輪選舉週期中向政界投入約9,130萬美元（約7.16億港元）。

根據美國聯邦選舉委員會（FEC）的文件，可以計算出馬斯克（Elon Musk）在本次選舉週期中已捐款約9,060萬美元（約7.11億港元），其中包括向他自己成立的「美國政治行動委員會」（America PAC）注資超過5,000萬美元（約3.92億港元）。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

民主黨巨額捐款者消失

隨着共和黨捐款者慷慨解囊，一些民主黨最大的捐款者卻從民主黨全國委員會（DNC）的捐款者名單中消失了。

索羅斯（George Soros）——十大個人和家族捐款人中唯一一位與民主黨結盟的捐款人，和他的兒子Alex在本屆選舉週期中沒有向DNC捐款。這與2022年的情況截然相反，根據聯邦選舉委員會的文件，當時父子二人向DNC捐款超過100萬美元（約785萬港元）。

其他民主黨巨額捐款者則直接繞過中間機構，選擇支持特定的競選和候選人。根據聯邦和賓州競選財務記錄顯示，億萬富翁、前紐約市長Michael Bloomberg向支持紐約州第12選區眾議員候選人Micah Lasher的超級政治行動委員會捐贈1100萬美元（約8630萬港元），並向賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro的連任競選捐贈250萬美元（約1961萬港元）。

圖為國際知名投資者索羅斯2016年9月20日在美國紐約出席康科迪峰會。（Getty）

民主黨支持者對2024年大選仍心有餘悸

此外，根據聯邦選舉委員會的文件，截至8月底，民主黨全國委員會擁有1,690萬美元（約1.32億港元）現金和1,760萬美元（約1.38億港元）債務，而共和黨全國委員會則擁有1.256億美元（約9.85億港元）現金且無債務。

距離選舉日已不足一周，但原本常態化流向民主黨全國委員會（DNC）的那些的大額捐款如今卻遲遲未見踪影。有募款人士表示，這種猶豫不決的心態，反映出捐款者對2024年選舉中賀錦麗（Kamala Harris）敗選所帶來的「創傷」仍心有餘悸；此外，他們還對「民主社會主義」感到擔憂，並對民主黨全國委員會在華盛頓的領導層感到失望。

中間派民主黨智庫「第三條道路」（Third Way）聯合創辦人貝內特（Matt Bennett）：「我們沒有他們那種類型的捐贈者，共和黨所擁有的優勢極其巨大，即便我們這邊的捐贈者熱情再高漲，也無法彌補這一差距。」