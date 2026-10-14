日經：法國赤字失控國債遭拋售　恐淪為新的「歐洲病人」

日本經濟新聞10月14日報道，市場對法國國債的擔憂持續存在，除政治混亂外，財政赤字規模亦超過2010年歐洲債務危機的南歐國家，隨着2027年總統大選臨近，市場對該國前景充滿不確定性，並引述英國《每日電訊報》呼應投資者的聲音，將法國嚴厲批評為「歐洲的新病人」。



報道指，目前法國國債遭到拋售背後，是市場對其政治及財政管理的擔憂。法國於10月1日公布的2027年度預算案提出將財政赤字佔或國內生產總值（GDP）的比例控制在5%以內，但市場對該措施的有效性表示懷疑，導致法國10年期的國債收益率接近5%，逼近24年新高，並已超過西班牙和意大利。

截至6月底，法國的公共債務餘額佔GDP的比例達119%，創1946年以來的最高水準，相當於歐盟規定的「60%以下」的上限的2倍。

法國學生示威中，有學生爬上巴士底廣場中間的紀念碑，亦有人揮舞法國國旗並長氣國歌。(Getty)

市場擔憂政治局勢不穩導致財政重建受阻，9月下旬發生全國性的要求加薪及增加教育經費的學生運動，加劇了財政支出壓力，同時主張降低退休年齡的極右翼國民聯盟（RN）和呼籲推進債務重新談判的激進左翼政黨「不屈法國」（LFI）皆排在民意調查前列，雙方的政策對市場需要的緊縮措施存在分歧。

市場已計入法國特有的風險，法國和德國的10年期國債收益率息差一度擴大至1.5%，低於歐債時期意大利及西班牙的5%及6%，但接近2011年的1.9%。

法國極右派領袖馬琳·勒龐（Marine Le-Pen））為2027年法國總統選舉的候選人，她出席記者會，介紹該黨在2027年的替代預算方案及其財政策略。（Reuters）

在歐債危機期間，法國與歐元區其他國家共同參與了對希臘的雙邊貸款，展現出支援危機國家的實力。受支援國家隨後致力於結構性的經濟重建，西班牙放鬆了解僱限制，提高消費稅，葡萄牙亦推進公務員薪資控制及國有企業私有化。

英國大型資產管理公司負責人道丁（Mark Dowding）表示，過去歐洲債務危機時，外界擔憂的是「大到不能倒」（Too Big to Fail）的國家，如今法國可能變成「太大而無法拯救」的國家。