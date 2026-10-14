特朗普：中期選舉對在任總統不利　參眾兩院控制權同樣難守

離美國舉行中期選舉僅剩下20日，儘管預測顯示共和黨在眾議院的選情比參議院嚴峻，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）承認，共和黨要保住參眾兩院控制權所面臨的挑戰同樣艱巨。



特朗普10月13日（周二）在白宮被記者問到，共和黨在11月3日的選舉中保住哪個議院的難度更大時答道：「我認為難度相當。」

特朗普稱參眾兩院控制權同樣難守：

特朗普承認，根據過往歷史，在任總統所屬政黨通常在中期選舉面臨不利局面，但他堅稱共和黨選民的熱情正在高漲。

特朗普的評估引人注目，因為此前各方普遍預測共和黨在眾議院的形勢岌岌可危，而在參議院，有利的選區格局最初曾讓共和黨對保住控制權更有信心。

根據選舉預測機構Decision Desk HQ的最新預測，民主黨贏得眾議院控制權的概率達77%；在眾議院全部改選的435個議席中，民主黨有望贏得235席，共和黨200席。

此機構也略微看好民主黨拿下擁有100個席位的參議院的控制權；參議院有35個議席改選，該機構認為民主黨的勝算為56%，最終將以51比49的席位優勢佔據多數。

如果共和黨失去任何一院的控制權，特朗普在總統任期餘下兩年推動議程的難度將隨之增加。同時，民主黨將獲得更大的權力來調查特朗普政府。

2026年10月13日，美國阿拉斯加州，總統特朗普（Donald Trump）出席一個競選集會發表演說時，在台上舉起雙拳。（Reuters）

更多共和黨人反對美俄柴油協議

共和黨選情日益艱難的一大原因是，受到美伊衝突影響，美國國內能源價格飆升，使選民面對更大的生活費壓力。特朗普上周宣布與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成柴油供應協議，允許俄羅斯向美國及全球市場供應柴油，希望緩解通脹壓力，但13日（周二）卻有更多國會共和黨人站出來，反對這項協議。

包括六名共和黨人在內的12位參議員當日致函特朗普，敦促他廢除這項協議，轉而執行以已故參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的名字命名的新制裁法案。

共和黨議員們稱，柴油協議為普京政府提供更多資金資助其戰爭，且無益於美國民眾。他們說：「允許莫斯科在全球市場上自由銷售俄柴油，既損害了美國的安全利益，也背叛了仍在奮力抵禦普京這場殘暴且非法戰爭的烏克蘭人民。這項協議是對我們對手的饋贈，也是對盟友的背叛，應當撤銷。」

這標誌着共和黨議員態度的轉變；此前，他們對特朗普的外交政策決定幾乎總是給予一致支持。

2026年10月13日，美國阿拉斯加州，總統特朗普（Donald Trump）出席一個競選集會發表演說時，在台上舉起雙拳。（Reuters）

特朗普12日（周一）告訴記者，那些反對這項協議的共和黨人「肯定不是認真的」，並稱他支持「任何能幫助我們農民和牧場主的事情」。